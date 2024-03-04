睽違16個月！1月景氣燈號轉綠燈 國發會：國內景氣維持復甦趨勢
國發會今（4）日公布1月景氣燈號，綜合判斷分數大增5分，升至27分，而這也是睽違16個月後，首度亮起象徵穩定的綠燈。國發會表示，展望今（2024）年，隨著庫存調整進入尾聲，全球商品需求可望逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續推展，將挹注我國出口動能。
記者魏妤庭／台北報導
國發會今日公布1月景氣對策信號，綜合判斷分數為27分，較上月上修值22分增加5分，燈號轉為綠燈。其中，出口燈號雖由紅轉綠燈，惟生產、投資、銷售、金融等指標燈號分數，均較上月增加，加以領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣維持復甦趨勢。
展望今年，國發會表示，隨庫存調整進入尾聲，全球商品需求可望逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續推展，將挹注我國出口動能。另投資方面，廠商為維持競爭優勢，以及企業因應數位及淨零轉型，持續投入研發及製程改善，加上政府擴大投入公共建設經費量能，均有助推升投資。消費方面則是國內就業市場維持穩定、基本工資調升，且政府持續優化所得稅制，推動各項減輕負擔措施，將推升民眾可支配所得，加以股市上漲之財富效應，民間消費動能可望維繫。
此外，國發會提到，主要國內外機構對今年我國經濟成長率預測多高於3%，但主要國家貨幣政策走向、美中科技紛爭、地緣政治緊張等經濟下行風險仍存在，後續發展仍須密切關注。