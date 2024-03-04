東京馬拉松／配速器出包害慘日本多名選手 川内優輝：溝通很重要
2024年東京馬拉松在昨（3）日落幕，但「配速器」問題卻在日本內部引起熱烈討論。事發原因在於，比賽中有賽評提到日本選手的配速似乎不太穩定，而後跑出日本第一成績的西山雄介也在賽後表示，配速器所提供的速度比他預想的還慢，他的成績晚了巴黎奧運門檻41秒。「最強市民跑者」川內優輝針對此事則認為，不能全都倚賴配速器，實際的語言溝通也非常重要。
記者林之越/綜合報導
雖然馬拉松選手們已經很能夠掌握自己的配速，但他們通常會在30公里前使用配速器，因為在比賽開始後會受到許多外界的干擾，可能是跑道過於擁擠，或是被其他相近的選手分散注意力。這時候他們就需要依靠配速器，避免前段比賽衝刺太快不必要的體能浪費。然而，奧運會上其實並不能使用配速器。
根據日本媒體《體育日刊》報導指出，轉播東京馬拉松的賽評藤田敦在比賽中提到，依照日本紀錄所配速的第二領跑集團的選手們，所設定的配速有所起伏，並不是太穩定。
賽後接受採訪時，和巴黎奧運門檻僅差41秒的西山雄介表示：「我覺得我在比賽前半段太慢了，我其實原本希望在62分鐘就可以跑完一半。比賽後半因為覺得自己的速度慢了，所以才抱持著別無他法的方式拼命衝刺。」
同樣的，日本紀錄保持人鈴木健吾也在訪問中說道：「比賽前半段，我的速度比自己所預期的還慢，就算比賽最後我幾乎跟不上其他選手了，周圍的人還是跟我說照著原本設定的時間跑就好了。」
對此，資深的日本馬拉松選手川內優輝就表示，選手應該要記住自己是人，而不是機器。如果感覺配速器有誤，選手間就可以透過喊話實際得和彼此溝通。事實上，其他國家選手也經常這麼做。
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