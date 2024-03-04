張清芳認了台上失態全為他！不捨17歲帥兒「台灣36小時快閃」返美
張清芳3月2日在高雄巨蛋舉辦演唱會「TimeLESS」時，遠在美國紐約的17歲帥兒Nathan驚喜現身演唱會，讓張清芳直接在台上喜極而泣，不斷抓著兒子確認：：「你確定不是AI嗎？」昨（3）日晚上，張清芳在臉書上曬出在機場送兒子回紐約的照片，並透露Nathan「快閃36小時」，對要送走兒子十分不捨。
記者張一笙／綜合報導
張清芳昨日在臉書曬出到機場送兒子的照片，並寫下：「這位讓媽媽在上萬人面前失態的帥哥，卻是我的深邃與甜蜜。」同時，張清芳也透露兒子Nathan這次為了她的演唱會「快閃台灣36小時」，只見Nathan身上的衣服跟演唱會當天同一套，行李也僅有一個提袋，可見返台時間緊湊，張清芳也在文末不忘提醒兒子：「到紐約記得要回訊息了！」
張清芳在演唱會時，在舞台上當著粉絲們的面抱怨兒子都沒回訊息，Nathan則反駁解釋道：「我就是在練習歌曲啊，要回來為妳助陣表演！」接著Nathan演唱Jordan Ward的〈FAMJAM4000〉展現為張清芳演唱會準備驚喜的苦練成果，母子間的好感情可見一斑。
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