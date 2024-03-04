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張清芳認了台上失態全為他！不捨17歲帥兒「台灣36小時快閃」返美

▲張清芳完成高雄演唱會後送兒子到機場返回紐約，不捨兒子返台36小時快閃，因此在機場拍下兒子身影，並在臉書上對兒子留下最深情的告白：我的深邃與甜蜜。（圖／翻攝自張清芳臉書）
▲張清芳完成高雄演唱會後送兒子到機場返回紐約，不捨兒子返台36小時快閃，因此在機場拍下兒子身影，並在臉書上對兒子留下最深情的告白：我的深邃與甜蜜。（圖／翻攝自張清芳臉書）

記者張一笙／綜合報導

張清芳3月2日在高雄巨蛋舉辦演唱會「TimeLESS」時，遠在美國紐約的17歲帥兒Nathan驚喜現身演唱會，讓張清芳直接在台上喜極而泣，不斷抓著兒子確認：：「你確定不是AI嗎？」昨（3）日晚上，張清芳在臉書上曬出在機場送兒子回紐約的照片，並透露Nathan「快閃36小時」，對要送走兒子十分不捨。

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▲張清芳在機場送快閃台灣36小時即將返美的兒子Nathan，只見他身上穿的仍是前一天在舞台上同一套衣服，足見本次回台灣十分倉促。（圖／翻攝自張清芳臉書）
▲張清芳在機場送快閃台灣36小時即將返美的兒子Nathan，只見他身上穿的仍是前一天在舞台上同一套衣服，足見本次回台灣十分倉促。（圖／翻攝自張清芳臉書）
張清芳昨日在臉書曬出到機場送兒子的照片，並寫下：「這位讓媽媽在上萬人面前失態的帥哥，卻是我的深邃與甜蜜。」同時，張清芳也透露兒子Nathan這次為了她的演唱會「快閃台灣36小時」，只見Nathan身上的衣服跟演唱會當天同一套，行李也僅有一個提袋，可見返台時間緊湊，張清芳也在文末不忘提醒兒子：「到紐約記得要回訊息了！」

▲張清芳在高雄演唱會上，首次與兒子一同在舞台上演出。（圖／翻攝自張清芳臉書）
▲張清芳在高雄演唱會上，首次與兒子一同在舞台上演出。（圖／翻攝自張清芳臉書）
張清芳在演唱會時，在舞台上當著粉絲們的面抱怨兒子都沒回訊息，Nathan則反駁解釋道：「我就是在練習歌曲啊，要回來為妳助陣表演！」接著Nathan演唱Jordan Ward的〈FAMJAM4000〉展現為張清芳演唱會準備驚喜的苦練成果，母子間的好感情可見一斑。

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