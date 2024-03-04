阿Sa斷百億男友！與「防腐劑男星」酒醉照流出 曾喊40歲未婚嫁他
港星Twins「阿Sa」蔡卓妍，2023年8月斷開交往6年的「百億麻將館太子爺」石恆聰，今年41歲的阿Sa目前單身中，她曾許下「40歲未婚要嫁關智斌（號稱：防腐劑當飯吃長年凍齡）」的承諾，近日兩人與好友喝酒聚餐，粉絲們比阿Sa還要著急頻頻催婚喊：「你們不是要結婚了！」
記者黃雅琪／綜合報導
剛忙完演唱會的阿Sa，近日抽空與香港主持人周子駒、港星關智斌聚餐敘舊，在IG開心曬出合照並寫下：「Happy gathering！」照片中3人都穿著黑色服裝，喝完酒後臉上都紅通通的，顯見這晚的聚餐聊得相當愉快；阿Sa和周子駒曾合拍《一Twins零一夜》音樂特輯，兩人再度同框也勾起粉絲滿滿回憶殺。
不僅阿Sa和周子駒同框掀起回憶殺，與張致恆組團「Boy'z」出道的43歲關智斌，也與阿Sa有多年淵源！關智斌曾受邀上中國大陸綜藝節目《因為是朋友呀》，阿Sa在節目中自爆媽媽曾誤認她與關智斌在交往，容祖兒追問她：「那為什麼你們不拍拖？」想不到關智斌卻回說：「因為我太遷就她（阿Sa）了！真的，她跟我說，如果她40歲還沒結婚，她就會嫁給我！」阿Sa也笑答：「就是沒有人娶我的話，他就會娶我。」如今阿Sa年滿41歲，粉絲們也開始催婚兩人了。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道