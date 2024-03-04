共享辦公新趨勢！商用空間「三合一」整合服務滿足多元需求

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業者指出，以往企業選擇傳統商辦往往需3年以上長約，租期長且前期需投入大額裝修與設備採購費用。共享辦公室租賃具備「彈性」且「即租即用」，可因應客戶不同階段的發展需求，調整租期及辦公空間，並將傳統辦公室原有的茶水間、會議室、事務區規劃為共用資源，並提供櫃檯秘書服務，降低企業空間成本。
因應南部市場對高雄辦公室出租的偏好，以及小型會議室租借、大型會議場地租借與倉儲需求，思博客6年內陸續在同一棟大樓不同樓層成立6館以商務聯合辦公室為主要服務項目之商務中心，並設立會議中心、迷你倉庫與大型倉儲，打造全台首創同棟大樓集合「辦公」、「會議」、「倉儲」三合一整合之租賃服務，讓企業客戶對空間的需求一次滿足，大大提高客戶使用之便利性。
會議教室可容納20-70人，大門設有獨立出入口、專屬講師休息室、公共休息區，適合公司會議、品牌活動、課程、派對等需求，優質的高雄場地租借空間，也成為多家知名品牌指定內訓場地。迷你倉庫與大型倉儲也讓辦公室收納再延伸，公司文件、庶務用品、設備器具到產品儲存，只要搭乘電梯即可快速抵達。
思博客高雄商務辦公室的客戶除了中小企業和初創公司，不乏知名外商及跨國企業進駐，商務中心的秘書人員可以英文溝通，協助訪客接待、包裹、信件收寄管理等事務，讓客戶可以專心於處理公事，工作更有效率。公共區域的辦公設備、會客區、會議室一應俱全，茶水間不間斷供應的精品咖啡、茶品點心也讓客戶在工作之餘，也得到放鬆與休息。
2024年思博客總館數已達9家，增加的2館分別是全新商務中心與大型倉儲中心，預計第二季即將對外營運，後續也將持續拓展，2025年後將以每年開設3館的速度展店，目標2026年展店至15館。