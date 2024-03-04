國小師5年間「被學生揍3次」！依舊認同融合教育：相互理解更寶貴

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針對本次事件，親職教養專家趙逸帆也相當有感：「為老師，你有曾經被揍過嗎？回想起這五年，我總共被學生揍了三次」，他也回想起當下情境，「一次是上課時制止一位玩樂器的孩子，我當下被打了一巴掌，當時握住孩子的手阻止他繼續毆打我」、「一次是阻止同學上課爭執，被同學飛踹膝蓋，當下我痛到跪了下來，還好有其他同學幫助學生冷靜下來」、「一次是一位寫書法搞砸的女孩，用力捶著我胸口將近１０下才冷靜下來」。
回想起這些經歷，趙逸帆卻不討厭這些孩子，「因為我知道他們的狀況，他們事後也願意和老師道歉，家長釋出善意」，而真正讓老師心寒的，並不是學生揍老師的事件，而是要面對逐漸失去「相互尊重」的世代。我們可以接受孩子「犯錯」，但不能接受「犯錯後沒有改正孩子」的教育體制。
而本次事件也再度讓「特殊生是否要該融入普通班」的議題浮上檯面，對此，趙逸帆也說：「雖然心很累，但我認同融合教育，真正的相互理解要在融合教育的班級中才有可能實現！」
趙逸帆提到，自己過去曾待過的班級中，有位情緒障礙的孩子「兩天一小爆，五天一大爆」，也讓他處理到心力交瘁，後來在學校夥伴支援、特殊兒家長支持，其他家長的理解，在班級嘗試融合教育的SEL課程（情境式演練、繪本共讀練習換位思考等等），也給予孩子共同的衝突處理默契，時刻提醒，經過半年後，班上狀況也明顯改善許多。
因此趙逸帆認為，無論是特殊生、老師、一般孩子、或是不同的家長，我們都需要被理解、被尊重。雖然我常常感覺心很累，但我贊同融合教育，雖然過程很痛苦，但這才有雙贏、甚至三贏的可能。