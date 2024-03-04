就愛當樹懶！台灣人平均每天坐6小時不動 專家教3招搶救上班族
依據國健署調查，台灣18歲以上人口身體活動不足者高達47.3%，每天坐著的時間平均高達6小時。為改善國人的生活型態，尤其許多上班族習於久坐不動，該署建議多利用零碎時間活動一下，例如提前一站下車等方式增加活動量，以免衍生諸多健康問題。
家庭消費中心／綜合報導
國健署指出，2020年世界衛生組織(WHO)「身體活動和久坐行為指南」指出，久坐與心血管疾病、癌症、第2型糖尿病等發生率有關，建議18至64歲成人每週至少進行150分鐘的中等強度活動，或75分鐘的劇烈強度運動 ，並強調「分段累積身體活動量」與「一次完成」同樣有助於健康，例如運動30分鐘可以分成2次15分鐘或3次10分鐘完成。
此外，國健署表示，即使不能達到建議活動量，少量的身體活動依然好過於不動，成人可先以輕微強度的身體活動取代久坐，再逐漸增加活動的強度及頻率，進而培養規律運動的習慣。
國健署也說，根據體育署2023年的運動現況調查報告，國人常以「工作太累」、「懶得運動」、「因為工作沒有時間」等原因不去運動，因此提供3招協助上班族增加身體活動：
■可以走樓梯就不坐電梯，也可步行走幾層樓後再搭電梯，逐步增加身體活動量。
■外出或上下班多使用腳踏車，或提前一站下車步行。
■在上班期間，上午及下午找時間各做15分鐘健康操、毛巾操或伸展操，累積30分鐘身體活動量。
國健署表示，上班族若能利用零碎的時間增加身體活動量，對健康將有明顯助益，呼籲所有上班族「拒久坐，來運動」，無論上班或居家時間，都要記得將身體活動盡量融入生活中。