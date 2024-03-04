禽流感延燒！雲林2禽場土雞、肉鴨確診 1.5萬餘隻家禽撲殺銷毀
雲林縣動植物防疫所表示，今（4）日於東勢鄉H5N1亞型高病原性禽流感陽性確診場(主動通報1土雞場與1肉鴨場)，依標準作業程序，執行撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業；雲林縣長張麗善表示，近期日夜溫差大，氣溫偏低，仍屬禽流感高風險期，呼籲禽農應持續提高警覺，落實禽場內外清洗消毒作業與人員、車輛管制，降低疾病發生風險。
記者林莞茜／綜合報導
防疫所所長廖培志進一步說明，近期禽流感案例發生原因，經研判其成因多為業者未落實禽場生物安全，如人員、車輛進出禽舍(牧場)未落實衛生清潔，籲請縣內禽農提高生物安全防疫等級，而防疫所亦會持續每日派員進行高風險區域消毒作業，降低禽流感病毒入侵風險。
根據統計，今年迄今雲林縣確診及撲殺禽流感禽場案例計11例，分別為陸禽6場、鴨3場、鵝2場，總計撲殺超過8萬5000隻家禽；今天共計撲殺1萬4153隻雞和1306隻鴨，由於2場距離約1公里，周遭25場禽舍列管進行追蹤。
防疫所再次呼籲，縣內養禽業者應立即持續提高警覺，落實生物安全防疫並加強場內消毒工作；每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報，以利防疫機關及時處置。