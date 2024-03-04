免費5癌篩檢很威！最高降低死亡率70%　「這天」前去篩還能賺好康

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50~74歲民眾，每2年1次大腸糞便潛血檢查； 30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾，或18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查；50~74歲男性或45~74歲女性具肺癌家族史，及50~74歲重度吸菸史者，每2年1次檢查肺癌低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。
袁旅芳指出，中山區健康服務中心在國際婦女節前夕，結合公、私企業團體，推出5癌篩檢年度活動，即日起至今年6月30日止，首次參加大腸癌、乳癌篩檢及子宮頸抹片篩檢（或6年以上未做過）的市民，皆享有「台北通-百元加值禮」外，另依篩檢項目可分別獲得中庄仔福德宮「平安米」、「百元加菜金」兌換券，及全聯、家樂福消費加碼見面禮。
此外，女性參加中山區乳癌篩檢（首篩）、子宮頸抹片（從未篩檢或2年以上未做），完成篩檢後另提供刮刮樂限量免費婚紗寫真攝影，及店內消費「買一送一」優惠，希望幸運女性能與家人、朋友留下恆久紀念。
北市聯合醫院中興院區副院長吳岱穎表示，醫學證明，5癌篩檢可顯著降低死亡率，例如乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率；糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率。
吳岱穎指出，以大腸癌為例，早期癌（第0~1期）易治癒，5年存活率達9成以上，但第4期存活率僅剩1成多，因此所有符合篩檢資格者都不應忽視定期篩檢，若察覺異常，也不要忌諱就醫，及早就醫診治，避免延誤病情。