日經指數首飆4萬點！岸田文雄政府有意宣告「正式擺脫通縮」
日經指數自3月1日刷新歷史新高後，今（4）日又在科技股領軍下，再次刷新紀錄突破4萬點大關，然而對於面臨物價上漲的日本民眾來說，儘管股市升騰卻感受不到「景氣好」的情況。日媒近日則透露，岸田文雄政府有意宣布日本經濟正式走出通貨緊縮，但仍得考量各項條件才能做出這項決定。
國際中心楊智傑／綜合報導
日經平均在刷新泡沫經濟時代後、睽違34年的最高點，過了一週再度登上四萬點里程碑。日媒《共同社》2日報導稱，有多位消息人士接受採訪透露，考量日本物價呈現上漲趨勢，日本政府正在考慮對外宣布日本經濟擺脫通貨緊縮，但必須在確認各項經濟指標、2024年春鬥（春季鬥爭，即日本勞工為求提高薪資、改善勞動條件發起的勞工運動）談判結果後才能做出最終判斷。
日本政府在2001年3月發表「月例經濟報告」時，於一併公布的官方資料中首度記載「日本經濟陷入緩和通縮」，報導稱目前評估的方案可能包含讓日本首相岸田文雄與其閣僚在記者會上正式宣佈日本經濟「擺脫通縮」，或是將「擺脫通縮」字眼紀錄在月例經濟報告內來向民眾告知。
報導指出，受到半導體相關產業股價飆漲，日企被看好業績上漲，海內外投資錢潮的投入也將幫助日本經濟，若政府正式宣佈擺脫通貨緊縮，這就意味日本經濟終於擺脫過去23年來的成長瓶頸。