家長注意！兒童近視3大高峰　北市學齡前健康篩檢加碼免費複檢

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二、滿4歲以上至未上小學兒童：身體、口腔及視力篩檢；經分析，視力篩檢異常率為11.45%，較2022年的10.08%上升，另口腔篩檢疑似異常率為31.2%，身體篩檢疑似異常率10.99%，聽力篩檢疑似異常5.42%。
馬偕醫院眼科主治醫師表示，幼兒園大班升小一、小一升小二及小六升七年級的暑假，是兒童發生近視的3大高峰，對此北市衛生局稱，為加強兒童視力保健，已於2013年推出國小學童高度近視防治服務，並自2019年擴大補助北市國小一至六年級學童1年1次視力檢查，截至2023年底，已累計服務超過56萬人次。
衛生局指出，有鑑於6歲前是兒童視力發展關鍵期，且3到6歲是弱、斜視治療黃金期，因此這次的學齡前兒童健康篩檢加碼補助視力篩檢疑似異常者，凡持篩檢單至北市168家高度近視防治服務合約眼科醫療院所，都可接受免費視力複檢。
項目包括散瞳前後驗光、裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈及斜弱視檢查等，可助家長了解孩子視力健康情形及近視風險，也培養孩子規律接受視力檢查的習慣。
🟡北市學齡前兒童健康篩檢資訊表：
◾滿 4 歲以上至未上小學兒童：視力、口腔及身體檢查。未曾接受聽力篩檢者可加做純音聽力篩檢；家長可先教導孩子練習視力E字表或C字表，增加篩檢準確性。
◾滿 3 歲以上未滿 4 歲兒童：聽力、口腔及身體檢查。
◾篩檢方式：由北市衛生局委託 17 家醫療機構於幼兒園（已就學兒童）及社區（未就學兒童）辦理。