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最冷剩下9度！週三冷氣團、下雨「濕冷到週末」　好天氣又快沒了

▲溫暖好天氣只剩明天，週三鋒面和冷氣團都要報到，北台灣週四全天不超過攝氏15度。（圖／記者葉政勳攝）
▲溫暖好天氣只剩明天，週三鋒面和冷氣團都要報到，北台灣週四全天不超過攝氏15度。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

難得的好天氣又快沒了！中央氣象署預報員劉宇其表示，明（5）日各地氣溫進一步回升，白天就連大台北都能來到攝氏32度，中南部則接近攝氏35度，週三（3/6）開始鋒面、冷氣團接續影響，由北至南都將有降雨機率，且氣溫驟降，北台灣一天之內下滑攝氏10度以上，預估最冷的時段在週四全天（3/7）至週五清晨（3/8），北部局部地區將有攝氏9度的低溫，下週日（3/10）才回暖。

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🟡明天天氣

劉宇其指出，明日持續吹偏南風，台灣各地天氣晴朗、多雲到晴，早晚低溫北部、東部攝氏16度、中部攝氏18至19度、南部攝氏23度，白天高溫則是偏熱，北部、東部攝氏29至32度、中南部攝氏32至34度，局部近山區或河谷氣溫可能更高，有達到攝氏35度的可能。

▲週一、周二溫暖如夏，週三鋒面、冷氣團來襲，各地氣溫直線下滑。（圖／中央氣象署提供）
▲冷氣團將在週三來襲，最冷的時段落在週四全天至週五清晨。（圖／中央氣象署提供）
劉宇其表示，週三鋒面通過及大陸冷氣團南下，首先在氣溫上，北台灣白天高溫僅剩攝氏20度，和週二相比相差攝氏12度左右，中南部則是下半天起氣溫才會緩緩下降；降雨部分，下半天起北部、東半部轉為短暫陣雨，其它地方也都有零星陣雨的可能，整體而言全台水氣偏多。

週四是本波冷氣團最為強烈的時段，且全台有雨，劉宇其說明，當天「低溫」，北台灣攝氏10至11度，局部地區僅有攝氏9度、中部攝氏15至16度、南部攝氏18至20度。「白天高溫」受降雨影響回升不多，北部攝氏12至13度、中部攝氏17至19度、南部攝氏20至22度。

劉宇其提及，週五清晨，北台灣仍只有攝氏10至11度、局部地區攝氏9度，白天開始水氣減少，降雨範圍略縮減，但天氣仍偏冷，預估冷氣團會一直影響至週六（3/9），下週日才會有明顯回暖的感覺，不過下週一（3/11）將再有另一波鋒面通過及冷空氣影響，氣象署將會持續觀察。

▲週三開始鋒面帶來的雨勢影響，全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
▲週三鋒面和華南雲雨區通過，全台水氣偏多，各地都有降雨機率，體感非常濕冷。（圖／中央氣象署提供）

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