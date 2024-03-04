最冷剩下9度！週三冷氣團、下雨「濕冷到週末」　好天氣又快沒了

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劉宇其指出，明日持續吹偏南風，台灣各地天氣晴朗、多雲到晴，早晚低溫北部、東部攝氏16度、中部攝氏18至19度、南部攝氏23度，白天高溫則是偏熱，北部、東部攝氏29至32度、中南部攝氏32至34度，局部近山區或河谷氣溫可能更高，有達到攝氏35度的可能。
劉宇其表示，週三鋒面通過及大陸冷氣團南下，首先在氣溫上，北台灣白天高溫僅剩攝氏20度，和週二相比相差攝氏12度左右，中南部則是下半天起氣溫才會緩緩下降；降雨部分，下半天起北部、東半部轉為短暫陣雨，其它地方也都有零星陣雨的可能，整體而言全台水氣偏多。
週四是本波冷氣團最為強烈的時段，且全台有雨，劉宇其說明，當天「低溫」，北台灣攝氏10至11度，局部地區僅有攝氏9度、中部攝氏15至16度、南部攝氏18至20度。「白天高溫」受降雨影響回升不多，北部攝氏12至13度、中部攝氏17至19度、南部攝氏20至22度。
劉宇其提及，週五清晨，北台灣仍只有攝氏10至11度、局部地區攝氏9度，白天開始水氣減少，降雨範圍略縮減，但天氣仍偏冷，預估冷氣團會一直影響至週六（3/9），下週日才會有明顯回暖的感覺，不過下週一（3/11）將再有另一波鋒面通過及冷空氣影響，氣象署將會持續觀察。