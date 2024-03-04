獨／蘇丹紅害台！食藥署曝中國「4點回應」、質疑台灣檢驗有問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，對於中國方的回應，林金富對《NOWnews今日新聞》說明，食藥署在2023年11月14日、通過兩岸溝通平台，要求中國在12月29日前對其辣椒粉產品違規情事進行說明與回應，但中國方當次並未回應；食藥署因此在2024年1月8日再度通過平台通知、要求中方在1月23日前回應，中國方直到1月12日、1月22日兩次回信說明，並提出4點說明。
林金富說，中國方回應內容提到，食藥署提供的不合格業者，經了解，其中1家認為確實有不合格情況，已經暫停其生產製造；4家並非中國可以核准出口產品的業者；1家不是中國業者；8家生產符合中國標準，中國方更反過來質疑台灣的檢驗有問題。
對於「非中國可以核准出口產品的業者」、仍出口產品來台一事，《NOWnews今日新聞》記者詢問，此一樣態是否代表中國對於其產品「管理不力」？林金富表示，中國並未承認其疏失，且相關回應內容都沒有很聚焦、更沒有列出前述廠商名稱，數字也對不上。
《NOWnews今日新聞》記者詢問，中國4點回應顯然差強人意，食藥署是否將採取進一步措施？林金富表示，食藥署會持續依照風險管理，從源頭進行管理，不合格的製造廠就從頭禁止，邊境管理維持100%逐批查驗，已經拉到最高，後市場就是持續與地方衛生局合作、把漏網之魚清一清，希望儘快讓危機告一段落。