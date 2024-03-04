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獨／蘇丹紅害台！食藥署曝中國「4點回應」、質疑台灣檢驗有問題

▲蘇丹紅引爆台灣食安危機，衛福部食藥署說明中國的「4點回應」。圖為高雄市衛生局稽查賣場通路下架相關產品。(圖／高市衛生局提供)
▲蘇丹紅引爆台灣食安危機，衛福部食藥署說明中國的「4點回應」。圖為高雄市衛生局稽查賣場通路下架相關產品。(圖／高市衛生局提供)

記者林志怡／台北報導

近期中國辣椒粉造成的蘇丹紅危機延燒全台，且持續有產品被清查發現含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號」，《NOWnews今日新聞》詢問衛福部食藥署中國方是否就此進行回應，食藥署副署長林金富指出，署方兩度要求中方說明，而中方第二次才提供回應，但不只業者數量對不上、也沒有詳細名單，更反過來質疑台灣的檢驗「有問題」。

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日前地方衛生局於稽查時發現，保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，目前總計4家進口商、9批號的中國辣椒粉產品都被追查發現「有問題」，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害。

然而，對於中國方的回應，林金富對《NOWnews今日新聞》說明，食藥署在2023年11月14日、通過兩岸溝通平台，要求中國在12月29日前對其辣椒粉產品違規情事進行說明與回應，但中國方當次並未回應；食藥署因此在2024年1月8日再度通過平台通知、要求中方在1月23日前回應，中國方直到1月12日、1月22日兩次回信說明，並提出4點說明。

林金富說，中國方回應內容提到，食藥署提供的不合格業者，經了解，其中1家認為確實有不合格情況，已經暫停其生產製造；4家並非中國可以核准出口產品的業者；1家不是中國業者；8家生產符合中國標準，中國方更反過來質疑台灣的檢驗有問題。

對於「非中國可以核准出口產品的業者」、仍出口產品來台一事，《NOWnews今日新聞》記者詢問，此一樣態是否代表中國對於其產品「管理不力」？林金富表示，中國並未承認其疏失，且相關回應內容都沒有很聚焦、更沒有列出前述廠商名稱，數字也對不上。

《NOWnews今日新聞》記者詢問，中國4點回應顯然差強人意，食藥署是否將採取進一步措施？林金富表示，食藥署會持續依照風險管理，從源頭進行管理，不合格的製造廠就從頭禁止，邊境管理維持100%逐批查驗，已經拉到最高，後市場就是持續與地方衛生局合作、把漏網之魚清一清，希望儘快讓危機告一段落。

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