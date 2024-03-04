中職／味全龍球迷砸2.8萬帶回吉力吉撈球棒！支持偏鄉少棒做公益
味全龍球團近日舉辦球星實戰品及台灣大賽紀念球公益競標，目的為偏鄉少棒募款。今（4）日競標落幕，其中有球迷以最高價28000元標下吉力吉撈‧鞏冠台灣大賽實戰球棒，劉基鴻在台灣大賽的實戰釘鞋以10,000元賣出，賽季中使用的實戰球棒則以18800元賣出。
記者林之越/綜合報導
味全龍球團表示，為吸引更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今年攜手味全龍，以「威弟接棒未來」大型燈組參加2024台北燈節，味全龍也舉辦公益競標響應公益行動。台北燈節結束後，威弟燈組4日已運回天母棒球場研議重啟，味全龍十個品項的公益競標所得則為100819元，扣除競標平台服務費後，將全數透過接棒未來公益計畫捐助偏鄉少棒的餐食、球具與急難救助。
味全龍成軍以來首次舉辦的公益競標，此次引發球迷熱烈回響，其中5顆葉君璋總教練簽名的台灣大賽特製紀念球，起標價688元，結標價顆顆飆破5000元，其中最高價為6200元。
陪伴劉基鴻拿下「人生中第一個總冠軍」的實戰釘鞋，拍出10,000元，賽季中使用的實戰球棒則以18800元拍出，劉基鴻感謝所有出過價的有心人，也希望大家多多關注偏鄉的小朋友。吉力吉撈．鞏冠台灣大賽實戰球棒則標出28000元。
標下吉力吉撈球棒的李先生說，很欣賞他的強大心理素質，他成名後不忘支持基層棒球，「身為球迷，能做的就是支持。」標下劉基鴻球棒的林先生則說，劉基鴻很強，也想跟他一起幫偏鄉少棒隊，所以參與投標，「原以為標價會更高，最後得標很意外!」
味全龍表示，球隊復出推手魏應充期許味全龍在追求戰績之餘，也能成為職業球隊的環保與公益行動標竿，球團將持續落實這項期許，攜手球迷一起與社會共好。
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