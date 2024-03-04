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「雪乳戰神」郭鬼鬼涉人口剝削遭停權　經營5年社群帳號今全回歸

▲郭鬼鬼上月29日遭臉書判定人口剝削，社群帳號遭永久停權，今天郭鬼鬼在臉書宣告帳號全數回歸，與粉絲分享喜悅。（圖／海大提供）
▲郭鬼鬼上月29日遭臉書判定人口剝削，社群帳號遭永久停權，今天郭鬼鬼在臉書宣告帳號全數回歸，與粉絲分享喜悅。（圖／海大提供）

記者張一笙／綜合報導

網紅郭鬼鬼綽號「雪乳戰神」上月29日在臉書粉絲專頁透露，自己經營5年的IG帳號被停權，只因為分享和媽媽的合照，被臉書官方判定「人口剝削」。今（4）日郭鬼鬼宣布重新拿回帳號，更曬出性感美照感謝各路好友相助，並喊話粉絲們「快回家」。

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▲郭鬼鬼開心取回社群帳號，在臉書上曬露背美照大肆慶祝。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）
▲郭鬼鬼開心取回社群帳號，在臉書上曬露背美照大肆慶祝。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）
郭鬼鬼今日發文，表示自己的3個社群帳號通通順利恢復，也特別提到在她被停權期間，有惡意人士刻意冒用她的名義辦假帳號，並且要求粉絲加Line。郭鬼鬼表示：「不知用意為何？但是聰明的粉絲們都有問我，也知道那不是我！」並同時感謝熱心粉絲幫她檢舉詐騙帳號。

▲郭鬼鬼有傲人上圍，時常在臉書上曬辣照。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）
▲郭鬼鬼有傲人上圍，時常在臉書上曬辣照。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）
郭鬼鬼為了慶祝社群帳號回歸，在臉書上曬出身穿螢光色泳衣搭配黑皮馬靴的照片，大露美背及屁股蛋，並且開心宣告：「各位觀眾，有志青年團團長阿鬼半血回歸！」更表示帳號被停權期間，有人以為是假帳號所以退追了，呼籲自己的粉絲們：「鬼粉痣友們！快回家啊～！」

▲郭鬼鬼常常有不少無厘頭發言，深受粉絲們喜愛。（圖 / 郭鬼鬼IG）
▲郭鬼鬼常常有不少無厘頭發言，深受粉絲們喜愛。（圖 / 郭鬼鬼IG）
郭鬼鬼除了有傲人上圍，素來也以大膽作風及敢言個性吸引不少粉絲，除了經常曬辣照以外，更常常有不少無厘頭發言，深受粉絲們喜愛。

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