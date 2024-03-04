大學男廁公告「禁朝天花板噴尿」真有辦法嗎 泌尿科醫師說話了！
近期在批踢踢Gossiping板有網友貼出一張某國立大學公告，上寫提到「朝天花板噴灑尿液，是違反該大學的學則」，同時，呼籲學生靠近小便斗如廁，但網友卻樓歪問：「真的有辦法尿到天花板嗎？」該文一出，引發不少人回文，也釣出泌尿科呂謹亨醫師認真從醫學角度來解密，醫師提到「可能因素太多，因此能尿多遠沒有標準的答案。」同時他也順便破除江湖傳言「排尿的距離與性能力並沒有絕對的關係。」比較需要注意的是，若常常滴到腳邊，可能就是攝護腺出現問題了。
記者周淑萍/綜合報導
國立大學男廁貼出公告，禁止男大生朝天花板噴尿，就有網友忍不住發問「大學生真能尿到天花板嗎？」身為泌尿科的呂謹亨醫師提到，男人可以尿多遠，並沒有標準的答案，因為影響因素太多。在泌尿科，會幫病人做「尿流速檢查」，也就是每秒鐘由膀胱經尿道排出的尿液容量，測量出來的最高尿流速，會因年齡、性別、排尿量、膀胱收縮力、尿道出口阻力等因素而影響，而且女性會比男性尿流速快，男性因為有攝護腺且尿道較長正常值為20-25ml/sec，而女性正常值為25-30ml/sec。
另外，排尿的距離與性能力並沒有絕對的關係，需要特別注意是如果尿尿很容易滴到腳，可能要多注意了。俗話說：「少年放尿放過溪，老年放尿滴到鞋。」因為男人年紀越大，攝護腺越大，造成阻塞，可能導致膀胱不可逆的退化，造成尿的越來越慢，越來越近。
初期的攝護腺肥大，可以用藥物治療，現也有多種手術可以處理。醫師建議男性朋友，平日可多攝取番茄、南瓜籽、十字花科蔬菜、牡蠣、等食物有助於預防及改善攝護腺肥大。一旦有解尿不順的症狀，應儘早到泌尿科門診檢查，即時服藥或手術治療，減少膀胱及腎功能受損。