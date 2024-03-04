必勝客首創「籃球金牌」披薩「買一送一」！應援HBL高中籃球決賽
必勝客又有創舉！為應援一生只有一次的HBL高中籃球總決賽，必勝客首創「籃球金牌」披薩，打造「必勝明星組」限時2週開賣，「必勝金牌個人披薩」竟真的設計獎牌掛環，可以戴在脖子上；「必勝進球大披薩」外圈免費升級德國香腸龍捲風餅皮，頗有「火辣必勝」的快感，還可享外帶大披薩「買一送一」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
112學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽，即將於3月16日、17日在台北小巨蛋舉行。向來支持熱血運動賽事的必勝客，這次也發揮搞怪精神，打造逼真籃球造型的「必勝進球大披薩」、及象徵勇奪冠軍的「必勝金牌個人披薩」來應援，「籃球金牌」真的可以吃！
必勝客「必勝金牌個人披薩」表面鋪上滿滿帕馬森起司，搭配金黃起司片星星與「1」字樣，還真的設計了獎牌掛環，可以把獎牌織帶穿入、並掛戴在脖子上！而「必勝進球大披薩」由美式臘腸搭配日式照燒醬與美奶滋，打造內圈逼真的籃球圖案，外圈則免費升級德國香腸龍捲風餅皮！造型頗有「火辣必勝」的球速快感。
3月5日至3月18日限時推出，「必勝金牌個人披薩」單點99元、套餐124元起；「必勝進球大披薩」單點限時優惠價只要329元，外帶可享大披薩「買一送一」、外送「買大送小」650元起優惠。同時開賣超狂「必勝應援組」，把「籃球金牌」一起帶回家優惠價399元（原價428元）。活動期間購買必勝客任一大披薩及「必勝金牌個人披薩」，都能獲得全新設計紙盒。
而摩斯漢堡也推出全新餐點，3月8日將開賣重現經典義式風味的「披薩熱狗堡」，嚴選鮮嫩台灣豬入料，搭配天然羊腸衣外層製成香脆多汁的口感，以櫸木煙燻出獨特香氣，再鋪上洋蔥、青椒並淋上特製披薩醬、撒入馬茲瑞拉起司絲；還以摩斯熱狗堡延伸「辣味起司熱狗堡」新品，以辛香吉利醬與墨西哥辣椒片畫龍點睛。
期間還有春季飲品新上市，以摩斯經典冰紅茶為基底、融入酵醋調和升級的「微酵青梅冰茶」、「微酵白桃冰茶」，酸甜清新；早餐則有「元氣豆腐雞布里歐堡」飄香。