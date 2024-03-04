導盲犬帶領主人搭車！找不到空位牠愧疚：對不起了 回眸照掀戰火
狗狗是人類最忠實的夥伴，現代社會中也有著警犬、導盲犬等工作犬，其中導盲犬更肩負了照顧視障主人安危的重責大任，社會大眾也對牠們相當敬重。不過近期在網路上，一隻拉布拉多導盲犬帶著飼主搭上了車，卻找不到座位而露出愧疚神情看向主人，彷彿在說「對不起」，影片隨即在網路上引發討論。
記者潘毅／綜合報導
日前有大陸網友在微博上發出一段數十秒的影片，事發地點在有些壅擠的地鐵車廂內，只見鏡頭前是一隻裝著導盲犬裝備的拉布拉多，一臉憂愁的看向主人的臉，彷彿在說著：「對不起，沒幫主人妳找到位置」。
而這段影片曝光後，立刻引發了網路論戰，不少網友痛批：「受不了狗狗這種眼神，好心疼」、「車上座著的都是盲人！別怪狗狗沒幫主人找到座位」；但也有另一派人認為：「別急著指責其他乘客，搞不好是在訓練狗狗而已，主人或許不是真盲人」、「很多乘客根本沒注意到狗狗吧」。
事實上過去在英國，也曾發生過盲人帶著導盲犬，卻在地鐵上無人讓位的事件，住在英國的帕特爾 (Amit Patel) 因眼睛出血失明，後續生活都仰賴導盲犬基卡 (Kika) 協助，但是在2018年3月份時，帕特爾與基卡卻在地鐵上遭冷酷對待。
當時帕特爾在車上開口詢問是否有人可以讓坐時，卻沒人願意起身讓位，讓狗狗基卡當下直接露出不知所措的神情，此事件在當時也引發廣大迴響，甚至連倫敦東南地鐵都出面回應，表示會再加強車廂內的讓座標示，以及提供優先座位卡，讓其他民眾能夠識別，讓位給有需要的人。