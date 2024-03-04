輔英科技大學通過ISO資訊安全管理系統驗證

輔英科大通過ISO 27001:2022資訊安全管理系統驗證，今(4)日舉辦授證儀式，校長林惠賢表示，學校103年即取得ISO 27001:2013認證，歷經十年戮力落實資訊安全管理制度(ISMS)，去年底通過ISO 27001:2022驗證，不僅符合政府「資通安全管理法」相關規範，更是首批通過新認證的大學，未來將新增資安微學程，供學子加值學習並考取資訊安全管理師證照。
記者陳美嘉／高雄報導
校長林惠賢表示，電腦與網際網路的興起，為人類帶來翻天覆地的改變，但也迎來病毒、駭客等攻擊，強化資訊安全的保護刻不容緩。目前資訊安全管理師 / ISO管理師很吃香，月薪高達80k，資訊科技與管理系將開設一門資安微學程，協助有興趣的學子考取資安相關證照，發展多元職涯。
SGS營運總監蔡福欽指出，雖然現今社會注重ESG與碳盤查，但隨著科技進步，資訊安全已成為國安問題，包含如何保護人民財產安全、個人資料保護與國防資訊的重要議題，需特別重視。
圖資長吳振彰說，國際標準組織（ISO）是在2022年公告第三版ISO/IEC 27001：2022資訊安全管理系統，已取得舊版驗證者必須在明年十月底前完成轉版，否則證書將會失效，學校能在去年底即完成轉版驗證，證明圖資處平時即積極提升資訊服務品質，以及對資訊安全維護不遺餘力的成效。
資訊科技與管理系主任葉富豪表示，在四大徵才平台上，資安管理人才有五萬多個職缺，尤其隨著物聯網時代來臨，資安已成企業新顯學，未來會在原有培養數位行銷管理人才、雲端技術應用人才、智慧健康資訊工程人才的學系發展特色上，再加值資訊安全管理技能，以滿足市場需求。