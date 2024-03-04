美降息延後！美元「利差」優勢仍在　定存年息最高有10%

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永豐銀行就指出，去年旗下理財客戶 美元定存筆數、單筆平均定存金額，皆較2022年成長約20%，顯示美元定存扮演理財客戶靈活配置資產的重要方式之一。台新銀行也提到，市場預期，如果聯準會(Fed)啟動降息時間，從3月延後到5月、甚至6月，將有助增加美元吸引力，建議民眾可依自身需求進行資產配置檢視，適時增持強勢貨幣部位。
凱基銀行也持續推出短天期換匯優存方案，以非美元的資金轉換為美元同時辦理定存，可享7天期定存年息10%，民眾可以趁著美元緩跌時買入，同時賺進匯差和利率。
台新銀行則針對持有Richart台外幣帳戶的國人，推出美元定存限時優惠，至3月29日申辦，享美元定存3個月年利率5.3%，假設存3000美元，3個月期滿可領回39.75美元，約為新台幣1252元利息，6個月年利率則為4.8%，且只要50美元就可存。針對小資族，台新銀行也提供原幣1000元即可申辦「好享利3外幣定存專案」，美元3個月年利率達5.2%、6個月期年利率達4.8%，至3月29日止。
華南銀行陸續推出多檔外幣優利定存，其中自2月1日起所推出的「匯利雙優好運龍來美元定存」專案，門檻輕鬆，起存額3千美元，民眾可直接透過個人網路銀行，一個步驟簡單完成新台幣換匯美元及轉存優利定存，即享3個月期年利率5.15%、6個月期年利率5.0%之優惠利率。另外，若是臨櫃以美元新資金（含新台幣結購或自他行匯入)，起存額只要1萬美元，也可享3個月期年利率5.15%的優惠利率。
此外，華南銀行也鎖定為因應支付國外款項美元需求高的企業戶，能有效運用閒置資金，自至4月15日止，推出「美利30企業美元定存」專案，同樣以美元新資金，起存額30萬美元以上，即享3個月期年利率5.28%的優惠利率，讓企業戶靈活運用資金並可賺得優利。
永豐銀行至4月底，針對高端理財全新客戶專享100萬美元、3個月期定存年利率6.8%限時優惠，全新客戶開戶後1個月內申辦「新尊榮理財貴賓美元優利定存專案」，可於分行臨櫃承作金額100萬美元、3個月期定存年利率6.8%；自他行匯入外幣資金承作者，可享一次匯入匯款免收手續費優惠。另有35萬及10萬美元、3個月期定存年利率優惠；專案總額度9000萬美元，額滿即止。
滙豐銀行則至3月底提供300萬資產客戶美元3個月、6個月高利6%；1500萬以上客戶6.6%。新光銀行則提供3個月5.5%美元高利、6個月5.6%高利，限自然人存款戶，透過網路銀行及行動銀行，起存1000美元，單一客戶承作上限10萬美元。
不過，銀行也提醒，民眾除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天及一個月不等，或限定銀行新客戶，或訂有高門檻承作金額限制等。
另外，也要注意匯率走勢，避免日後美元轉換回新台幣或其他幣別時所可能產生的匯率兌換風險，且應留意市場走勢並分批布局美元資產為宜。台新銀行首席外匯策略師陳有忠也提到，由於下半年美國可能預防性降息，美元可能轉弱，只是可能半年就先結束，進入停看聽，因此，他建議美元定存「宜短不宜長，除非閒錢就可選擇1年期以上，避開降息美元波動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。