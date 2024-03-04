金高銀在太平間招魂「柳海真不適吞藥」！誦經場面《破墓》看得到

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金高銀在《破墓》中有「跳大神、招魂」的精彩場面，獲得許多年輕世代的巫覡認可，觀眾也都嘆為觀止，她對此表示：「除了向巫覡老師學習之外，也看了許多YouTube的跳大神影片，了解到迎接不同的神明時動作也會有所差異，且整個儀式還分成前中後三個部分。」
金高銀表示通常在跳大神前，要念30分鐘到40分鐘左右的經文，「之前看到老師們一口氣念完時，真的覺得太帥氣了，彷彿就像在看一場表演。而且老師們每次念經文的感覺都不一樣，讓我很苦惱自己該怎麼做才能像老師們一樣，如果自己也覺得尷尬的話，一切就白費了。」為了完美呈現念經文的場面，金高銀完整錄下老師念經文的聲音，並從中摸索適合自己語調的念誦方式，不斷練習、背下完整的經文，但她也透露：「老實說整個過程十分艱難且痛苦，其中為了招魂而念誦經文的場面，是我壓力最大的一場戲，壓力大到讓我很想逃跑！」
金高銀太平間招魂讓柳海真身體不適！工作人員吃祭品竟長針眼
導演張宰賢於《破墓》試映記者會上透露拍攝時碰到靈異怪事，據說那天拍攝的是金高銀在太平間念經文的場面，沒想到柳海真和攝影導演都覺得身體不太舒服，來現場協助拍攝的巫覡老師甚至突然對著空氣說了好幾次「滾開！」讓在場的人都感到毛骨悚然，柳海真則笑說：「這個時候吃止痛藥是最有效的！」令台下媒體笑成一片。
金高銀表示：「當時我忙著背誦經文，不知道有發生這種事！」聽說還有工作人員吃了拍攝時所用的祭祀料理後長針眼。金高銀也透露和跳大神有關的靈異現象，她曾聽說若幽靈愈靠近自己的話，就會造成耳鳴，她某次去觀摩巫覡跳大神的現場時，當時只覺得鑼鼓的聲音很大，震耳欲聾，因此戴了耳塞，後來她回家晚上就寢前竟開始耳鳴，這讓她感到毛骨悚然。
李到晛穿軍服謝觀眾支持《破墓》！傳訊「謝謝姐姐」嚇死金高銀
新生代演員李到晛，在話題電視劇《Sweet Home》、《五月的青春》、《黑暗榮耀》中展現多變演技，這次他在《破墓》中飾演巫覡「峯吉」，本作也是他第一部大銀幕出道作。許多觀眾對於李到晛在《破墓》中的表現讚嘆不已，目前在軍中服役的他，特地上傳穿著軍服的照片與文字感謝觀眾對《破墓》的支持，李到晛表示：「大家好，我是演員李到晛！目前我正於軍中服役，無法親自問候大家，很抱歉只能像這樣透過文字向大家問好。在收到票房佳績的訊息後，很想跟大家分享這個喜悅，沒想到一轉眼竟然來到了400萬觀影人次……不知道之後的票房會上升到什麼程度，但真的很感謝許多粉絲和觀眾的支持。現在我是軍人林東玄（李到晛本名），明年我會以演員李到晛的身分展現有所成長的模樣，親自與大家見面，表達我的謝意。再次感謝大家對於我們的電影《破墓》的喜愛。在乍暖還寒之際，希望大家都要注意別感冒了，度過幸福的每一天。」
許多觀眾看完《破墓》後，都非常喜歡金高銀和李到晛的合作默契，許願導演能製作他們角色的外傳電影，金高銀聽到後也表示很期待，她覺得導演應該有辦法寫出外傳故事。金高銀也透露服役中的李到晛近況，她說：「最近李到晛休假時有去看了《破墓》，他還傳了這樣的訊息給我：『謝謝姐姐。』我問他為什麼要說謝謝，他回說：『謝謝能一起合作！』這讓我覺得有點肉麻，我也回覆說很感謝他！」柳海真也十分讚賞李到晛的表現，他說：「李到晛雖然是主演中年紀最小的，卻很有責任感。他的個性很真摯，有很可靠的一面。」還說當時李到晛穩重到讓他以為李到晛早就服完兵役。《破墓》3月8日在台上映。
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