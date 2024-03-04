繳不出150萬保證金！年代旅遊3/5遭撤照 林大鈞5年內不得開旅社
上（2）月12日，台灣旅行團參加年代旅遊「越南富國島5天4夜行程」遭丟包，年代旅遊遭交通部觀光署勒令停業3個月、開罰81萬，並要求其補足150萬元旅行業保證金，最後期限到3月4日，觀光署今（4）日指出，負責人林大鈞至下午仍未補足保證金，因此將於明日正式發文撤照。
記者林莞茜／綜合報導
全案源於年代旅遊（美加國際旅行社）與地接社有財務糾紛，292名赴富國島旅遊旅客，在春節期間在富國島遭丟包，觀光署調查發現年代旅遊對外積欠債務逾千萬元，且富國島旅行團因積欠團費，導致旅客權益受損，2月16日起勒令年代旅遊停止經營旅遊業務3個月，中華民國旅行業品質保障協會也公告取消年代旅遊會員資格。
因年代旅遊遭品保「出會」，依據「旅行業管規則」規定，必須向觀光署補足甲種旅行社150萬元保證金，否則將被撤銷旅行業執照；因品保會員保證金僅需繳15萬元，年代旅遊被踢出會員後，觀光署限期15天內要繳足保證金，代表還須補繳剩餘的135萬元。而最後期限為3月4日。
根據《中央社》報導，觀光署今日下午表示，年代旅遊負責人林大鈞仍未繳交積欠的保證金，因此將在明天正式發文撤照，林大鈞5年內依法也不得再擔任旅行社的負責人，針對年代旅遊春節丟包旅客總共裁罰3次，共146萬元，若未繳交罰鍰就會送交強制執行。
根據品保協會統計，至今已收到120件相關投訴案、770名旅客申訴，初估年代旅遊需賠償2000萬元，年代旅遊投保的履約保險為1000萬元，一旦被撤照後，就會啟動年代旅遊無法履約的保險機制，賠償金額不夠部分，將由品保協會補足。