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羽球／飯店闖小偷！戴資穎無法安心睡　體育署兩點聲明回應

▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

中華隊備戰5日舉行的法國羽球公開賽，但賽前場外卻先傳出插曲，台灣羽球一姊戴姿穎，以及男雙組合「麟洋配」的王齊麟，都發文指出，入住的選手飯店遭到小偷闖空門。此外，戴姿穎透露遭到闖入的房間應該是她原本要入住的房間，甚至嘗試把門卡住才能安心入睡的限時動態。

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▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自王齊麟 Instagram）
▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自王齊麟 Instagram）
針對此事件，體育署也做出回應:

一、羽球代表隊參加法國公開賽，發生行李失竊及疑似闖空門的事件，經向中華民國羽球協會（李佑龍主任）表達本署關心，並瞭解目前相關情況，得復如下：

1.代表隊入住的地點，為大會官方指定飯店，人數安排較擁擠。

2.本次代表隊失竊的行李，為陳宏麟教練的個人行李，其係於搭乘機場接駁車抵達飯店時，在下行李過程不慎失竊。另代表隊遇到幾起疑似闖空門的情形。

3.目前代表隊已正式向大會與飯店反映，報警並要求加強安全維護。同時，羽球協會已發文請我國駐法代表處協助相關事宜。

二、巴黎奧運期間,各代表隊選手及教練原則均安排住宿無對外開放之選手村，並配合籌備會規範配置安全官，以協助維護代表隊在巴黎奧運期間的安全事宜。另請組團單位辦理代表團行前說明會時，依駐法代表處提供注意事項，加強各項安全宣導事宜。

▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自戴資穎 Instagram）
▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自戴資穎 Instagram）
▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自王齊麟 Instagram）
▲戴資穎、王齊麟近日前往巴黎參加法國公開賽，沒想到入住的選手飯店遭小偷，在卡住門後才敢安心睡覺。（圖／翻攝自王齊麟 Instagram）

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