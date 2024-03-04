蘇菲亞10歲就拿柏林影后！扮跨性別者「刷新影史」嚴厲家教曝光了
西班牙11歲女童星蘇菲亞奧特羅，在電影《兩萬種蜜蜂》中扮演跨性別角色，10歲時勇奪2023柏林影展銀熊獎「最佳主演獎」，刷新影史紀錄！小小年紀就拿影后的蘇菲亞，其實私下很努力在學習英語，她爸爸認為一切要以課業為優先考量。
記者黃雅琪／綜合報導
蘇菲亞日前出席「西班牙奧斯卡」哥雅獎頒獎典禮，穿著草莓紅小禮服驚豔紅毯，被譽為「頒獎典禮上最美麗的時刻」！今年11歲的蘇菲亞因未滿16歲不得角逐哥雅獎，卻獲邀擔任頒獎人，親手將「最佳女配角獎」頒給了她片中的「外婆」資深女星安妮嘉巴蘭，結果「外婆」喜孜孜上台拿獎，她卻激動得淚流滿面，感人「親情」讓台下觀眾跟著又哭又笑。
蘇菲亞在電影《兩萬種蜜蜂》中演出「該當男孩還是女孩之間舉棋不定」的跨性別角色，一舉勇奪2023柏林影展銀熊獎「最佳主演獎」，成為柏林影史上最年輕得主！更獲頒香港電影節、墨西哥瓜達拉哈拉國際影展等「最佳演出獎」。即使10歲就贏得銀熊獎，為蘇菲亞人生帶來巨大的成功及人氣，但蘇菲亞的爸爸並沒因此沖昏頭，還特聘英文家教，要想演戲的她先K好英文。《兩萬種蜜蜂》3月8日全台上映。
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