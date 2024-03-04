與客戶價值共創！中鋼成功開發電動車馬達自黏塗膜電磁鋼

我是廣告 請繼續往下閱讀
王錫欽說，中鋼公司早於2007年開始與知名電動車大廠合作，透過EVI(Early Vendor involvement，早期供應廠參與)之協同研發機制，開發供應客戶各車款馬達所需的高能效電磁鋼，近期更成功開發出低鐵損、高磁通、高強度的超能效自黏塗膜電磁鋼25CS1250FY產品，除已通過車廠驗證及開始供料外，也有助於中鋼拓銷及擴大精緻鋼品產量，穩固中鋼在全球電動車馬達用電磁鋼市場的領先群地位。
王錫欽並說，中鋼所發展的高能效電磁鋼，不僅能提升馬達效率、減少電力消耗，以及縮小馬達體積及重量，依工業技術研究院生命週期方法學計算，應用於電動車馬達時，每噸薄頂規電磁鋼具有減碳1.86噸外部減碳效益，並於去年電磁鋼產量達到50.3萬噸，其中在電動車馬達用鋼市場的市佔率將近20%，在全球鋼廠中居於領先群地位。
王錫欽指出，電動車馬達用電磁鋼，不僅須具備高強度、低鐵損、高磁通與抗疲勞等特性，目前鋼材的主流厚度已由0.35mm減薄至0.25mm，中鋼不但均可量產供應外，對於次世代的0.20mm甚至更薄的0.15mm也超前部署完成開發，但隨著鋼材厚度薄化，過往採鉚接、銲接或點膠製程緊固成馬達鐵芯的做法，僅讓堆疊鋼片彼此以點對點方式進行局部結合，使得馬達磁化及高轉速時易產生震動噪音，影響運轉效率。
為此，中鋼參考電動車廠導入的先進「膠合式鐵芯」製造技術，成功開發出薄頂規自黏塗膜電磁鋼25CS1250FY產品，其採用中鋼技術團隊自主研發的自黏塗料，常溫下不具備黏性，下游業者在進行電磁鋼分條、衝疊片及加壓加熱作業後，自黏塗膜才會產生交鏈反應，成為穩固黏結的鐵芯。
王錫欽並指出，中鋼有鑑於馬達業者在鐵芯自黏固化，大多採行批次處理的半自動製程，近期也建置一套全自動連續自黏鐵芯量產設備，向客戶示範說明自黏鐵芯生產技術，幫助下游客戶穩定量產，達到達成客我雙贏目的。