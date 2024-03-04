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「泰市場」海鮮吃到飽9折優惠！大直英迪格開幕：價格、餐期一覽

▲全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐，「泰市場」大直英迪格酒店重新開幕祭「9折優惠」！大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色，最便宜平日午餐每人1380元起，菜單、價格、餐期一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐，「泰市場」大直英迪格酒店重新開幕祭「9折優惠」！大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色，最便宜平日午餐每人1380元起，菜單、價格、餐期一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳，「泰市場」今（4）日於大直英迪格酒店四樓回歸重新開幕祭「9折優惠」！澎湃呈現現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色無限享用，最便宜平日午餐每人1380元起，最新菜單、價格、餐期一覽，即日起開放訂位，本週假日預訂已秒殺，饕客快搶平日還有零星空位。

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跟著信義誠品熄燈暫別的「泰市場」，移至大直英迪格酒店四樓重新開幕，占地154坪、規劃149個座位，還包含一間半開放式包廂。全新菜單從60多道菜色增加為90多道，澎湃打造現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區。

▲全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳回來了，「泰市場」大直英迪格酒店重新開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳回來了，「泰市場」大直英迪格酒店重新開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「泰市場」主打泰式海鮮吃到飽，澎湃「現流海鮮區」令人食指大動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「泰市場」主打泰式海鮮吃到飽，澎湃「現流海鮮區」令人食指大動。（圖／記者蕭涵云攝）
入座隨即奉上道地「泰式宮廷一口泰」開胃，主廚選用手掌大小的新鮮芥蘭葉，依喜好包入花生米、蝦米、紫洋蔥、薑、檸檬、紅綠辣椒等辛香佐料，再淋上魚露和椰漿調製的醬汁，一口甜、鹹、酸、辣滋味入魂。

▲生食級干貝、天使紅蝦及甜蝦不怕人吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲生食級干貝、天使紅蝦及甜蝦不怕人吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰市場招牌各式生魚片及魚生。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰市場招牌各式生魚片及魚生。（圖／記者蕭涵云攝）
全場最吸睛的，莫過於大量使用來自台東成功漁港新鮮魚獲的「現流海鮮​​​​​​​區」，擺滿三點蟹、旭蟹、屏東養殖白蝦、象拔蚌、蘭花蚌、現流花枝的霸氣長桌；周末加碼提供松葉蟹腳、泰國蝦吃到飽。

▲專人現做色彩鮮艷的泰國嘟嘟糕，綠色香蘭葉、紫色紫薯和橘色泰奶3種口味，整點出爐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專人現做色彩鮮艷的泰國嘟嘟糕，綠色香蘭葉、紫色紫薯和橘色泰奶3種口味，整點出爐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰市場回歸開幕，首次加入紐西蘭淡菜與加拿大燻鮭。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰市場回歸開幕，首次加入紐西蘭淡菜與加拿大燻鮭。（圖／記者蕭涵云攝）
一旁還有生食級干貝、天使紅蝦及甜蝦，鮪魚、鮭魚、旗魚等生魚片，並首次加入紐西蘭淡菜與加拿大燻鮭！搭配山葵酸辣醬、蒜味生蝦醬、魚露辣椒醬、香茅美乃滋、泰式辣茄醬、檸檬芥末籽醬、南薑香茅醬等，辛香沾料也是應有盡有。

▲各式經典泰式菜色，青蔬、肉食、海鮮、主食都有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲各式經典泰式菜色，青蔬、肉食、海鮮、主食都有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現點現煮的泰式海鮮湯等熱食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現點現煮的泰式海鮮湯等熱食。（圖／記者蕭涵云攝）
「熱食窯烤區」有南薑椰汁水煮魚、辣味椒麻雞、黃金咖哩蟹、魚露炒花枝、蝦醬空心菜、泰式河粉、蝦醬空心菜及芭達雅海鮮炒飯等30道經典泰式佳餚；綠咖哩雞肉、紅咖哩豬肉配炸鍋巴及茉莉香米飯，現煮熱騰騰的泰式船麵、椰香叻沙麵、酸辣海鮮湯及清蒸檸檬魚；還能享用豪邁現切冠軍爐烤牛肉、瑪莎曼羊肉串、燒烤泰式香腸、沙嗲雞肉串等美味。

▲泰式炸物還有少見的酥炸香蕉、酥炸榴槤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰式炸物還有少見的酥炸香蕉、酥炸榴槤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲極厚月亮蝦餅尺寸驚人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲極厚月亮蝦餅尺寸驚人。（圖／記者蕭涵云攝）
泰式炸物選擇也相當豐富，極厚月亮蝦餅、金錢蝦餅、酥炸鮮蝦、椒麻雞、酥炸土魠魚塊，連酥炸香蕉、酥炸榴槤都能吃到；還有道地的香茅蔥油雞、大薄片、現搗青木瓜沙拉、蒜味海瓜子、涼拌媽媽麵、蝦醬蕨菜、酸辣皮蛋，一旁還有專人現做色彩鮮艷的泰國嘟嘟糕。還有服務人員定時派送的泰式風味披薩也是全新推出。

▲泰國必吃三大咖哩，還能搭配炸鍋巴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰國必吃三大咖哩，還能搭配炸鍋巴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲重新開幕的泰市場占地154坪、規劃149個座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲重新開幕的泰市場占地154坪、規劃149個座位。（圖／記者蕭涵云攝）
「南洋甜品區」則有手作綠豆糕、西米布丁佐糖煮水、彩虹娘惹糕、花生奶油蛋糕、提拉米蘇等，還大方供應Häagen-Dazs哈根達斯獨享迷你杯冰淇淋，也能無限享用；還有現擠的泰奶霜淇淋，七彩的摩摩喳喳甜品吧則有西米露搭配蜜芋頭、菠蘿蜜、煎蕊、紅毛丹等配料。

▲國人熱愛的泰奶不只有飲品可以喝，還做成現擠泰奶霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲國人熱愛的泰奶不只有飲品可以喝，還做成現擠泰奶霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩摩喳喳甜品吧自由選擇配料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩摩喳喳甜品吧自由選擇配料。（圖／記者蕭涵云攝）
泰市場更強化飲品佐餐服務，除了台灣生啤酒、也加入臺虎精釀為泰市場獨家打造的香茅青檸啤酒；搭配經典泰奶、芒果椰汁、羅望子酸梅汁、金桔蝶豆花冰茶等，現場每日備有4～6款南洋特色飲品供無限暢飲。

▲「南洋甜品區」特地擺上國人熱愛的哈根達斯冰淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「南洋甜品區」特地擺上國人熱愛的哈根達斯冰淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰市場餐期時間、價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰市場餐期時間、價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
餐期與價格部分，泰市場「平日午餐」週一至週五12:00～14:30 每位1380元、「平日晚餐」週一至週四18:00～21:30 每位1580元，「週五晚餐」18:00～21:30、「假日午餐」11:00～15:00、「假日晚餐」17:00～21:30都是每位1880元，價格皆須另加一成服務費；兒童身高100cm以下免費，100-130cm半價優待，130cm以上與大人同價。即日起開放預訂，3月底前週一至週四午晚餐及週五午餐可享「9折優惠」

▲台北文華東方酒店歡慶十週年，「文華Café」五月壽星專屬優惠。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲台北文華東方酒店歡慶十週年，「文華Café」五月壽星專屬優惠。（圖／台北文華東方酒店提供）
而台北文華東方酒店今年5月18日將迎來開業十週年！餐廳主廚林禹德帶領廚藝團隊設計，嚴選宜蘭櫻桃鴨胸、澎湖青衣魚、波士頓龍蝦與澳洲和牛等一系列精彩主餐，採位上方式提供再搭配自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，及行政西點主廚趙崇曦精心打造的繽紛精品級甜點吧。

▲「文華Café」以位上主餐搭配自助餐檯，5月壽星可享專屬優惠。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲「文華Café」以位上主餐搭配自助餐檯，5月壽星可享專屬優惠。（圖／台北文華東方酒店提供）
歡慶生日於「文華Café」推出5月壽星專屬優惠，凡5月期間於週一至週四午間時段供應的半自助式「平日午間饗．吃．吧」用餐，四人同行、其中「5月生日壽星免費招待」。5月1日至5月30日適用，搭配主餐每位1580元+10%起；壽星須出示證件，恕不得與其他優惠合併使用。

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