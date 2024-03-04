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新壽盼監理寬容！黃天牧要經營團隊有所作為、先做到2件事　

▲新光人壽盼能有監理寬容措施，不過，金管會主委黃天牧今（4）日要新光經營團隊有所作為，並先做到2件事，否則依法辦理。（圖／記者葉政勳攝）
▲新光人壽盼能有監理寬容措施，不過，金管會主委黃天牧今（4）日要新光經營團隊有所作為，並先做到2件事，否則依法辦理。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

新光金旗下新光人壽資本不足，之前希望能取得監理寬容，即死利差互抵責任準備金可計入自有資本。不過，金管會主委黃天牧今（4）日表示，這並無正當性，經營團隊應先提改善清償能力方案，而非先要求寬容，新壽得先作到兩件事，一是讓資本適足率（RBC）回到200%以上，再來金管會要求分3年每年現增新台幣70億元須完成，若無法達成，金管會將如何處理？黃天牧強調，任何情況都有可能。

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民進黨立委郭國文今日在立法院財政委員會質詢，新壽對金管會承諾3年各現增70億元承諾延遲，黃天牧表示，已在今年1月下旬發函新壽，新壽2月下旬也提報增資計畫，目前金管會正在研究、處理中。黃天牧強調，3年各現金增資70億元，是原經營團隊對金管會保險局的承諾，而新壽6月底RBC要回升至200%，目前仍有差距，至於差多少？要看新壽自己的經營績效。

黃天強說，保險局和銀行局都有與新壽及新光金持續溝通，目前處於監理溝通階段，還沒依保險法143條之6採取限制資金運用範圍等強化監理措施，這要看新壽整體增資表現。

不過，新光金先前曾爭取希望新壽死利差互抵責任準備金可計入自有資本，遭保險局否決，黃天牧今日也表示，這並無正當性，2000年初因低利率環境造成保險公司困境，金管會提出權宜措施，讓保險公司可用「死差益」與「利差損」互抵，這筆責任準備金應是保戶的錢，應以保戶為前提，而非分去解決公司資本問題。

黃天牧說，新光經營團隊必須自己提出能夠改善公司清償能力的相關方案，主管機關才會考量其他措施，而不是自行要求主管機關先提寬容，這與其他業者作法是不一樣的，新光經營團隊應先做到，6月底RBC回到200%以上及完成每年70億元現增承諾再說至新壽若都沒有達成如何處理？黃天牧表示，會是什麼情況無法預測，但金管會將依法辦理。

由於保險業2023年底經會計師查核簽證的RBC，將在3月底出爐，根據業者自結數，2023年底新壽仍屬資本不足、三商美邦人壽屬資本顯著不足。金管會保險局長施瓊華說，三商美邦人壽有提出財務業務改善計畫，除了現增外，還有出售不動產、洽策略投資人等，且三商美邦人壽每次現增計畫均有達成。

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