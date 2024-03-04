提升原鄉長照資源！高雄市勞工局開辦在地照顧服務員職訓專班

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高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶表示，高雄市勞工局為了提升高雄原鄉地區的長照資源，與茂林區衛生所攜手合作開辦的在地照顧服務員職訓專班，有30位學員將展開130小時的專業訓練，盼學員們在勞工局及茂林區衛生所的協助與輔導下，積極為取得證照而努力，並做往後學弟妹們的表率，希望培養人才、得以創造在地安老的環境，優先在原鄉地區提供照服訓練。
茂林區衛生所所長陳明德說，茂林已經邁入超高齡社會社會，佔25.99%，需要投入更多長照、日照、夜間喘息等服務，希望可以透過此一專業培訓，讓原鄉長照服務的經驗不斷學習、傳承。
楊茹憶指出，高雄市政府勞工局為鼓勵原鄉地區年滿16歲以上的待業者，或非自願離職的市民朋友投入長照服務工作，繼去(112)年在那瑪夏區及桃源區開設職訓專班後，今(113)年在茂林區，與茂林區衛生所合作開班，以優先提升原鄉的長照資源，且為鼓勵原住民朋友參訓，凡結訓經成績考核及格、取得結業證明書者，政府將全額補助訓練費用。
勞工局局長周登春說，超高齡化社會即將來臨，為協助失業勞工就業並充實照顧服務人力，該局鼓勵失業勞工投入居家式、社區式及照顧機構等長照單位，從事照顧服務工作，政府提供照服員缺工就業獎勵，凡符合失業期間連續達30日以上，或非自願離職或經公立就業服務機構評估之勞工，經接受照顧服務員職業訓練領有照顧服務員結訓證書，再經由高雄市6個就業服務站諮詢推介就業，連續從事照顧服務工作達30日以上，且符合相關規定者，依就業期間第1個月至第6個月每月核發5千元、第7個月至第12個月每月核發6千元、第13個月至第18個月每月發給7千元獎勵金，每人最長發給18個月，最高可領10萬8千元。