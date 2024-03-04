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提升原鄉長照資源！高雄市勞工局開辦在地照顧服務員職訓專班

▲高雄市政府勞工局開辦在地照顧服務員職訓專班，以提升原鄉長照資源。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局開辦在地照顧服務員職訓專班，以提升原鄉長照資源。(圖／高雄市政府勞工局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府勞工局於今(4)日上午，在高雄市茂林區圖書館，與茂林區衛生所合作，開辦在地照顧服務員職訓專班，以優先提升原鄉長照資源。

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▲高雄市政府勞工局開辦在地照顧服務員職訓專班，以提升原鄉長照資源。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局開辦在地照顧服務員職訓專班，以提升原鄉長照資源。(圖／高雄市政府勞工局提供)
高雄市政府勞工局在地照顧服務員職訓專班開訓儀式，是由高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶與茂林區衛生所所長陳明德共同主持，有來自六龜、那瑪夏等原鄉30位在地學員與會，茂林區長駱韋志、區民代表孫佩馨、藍建雄也到場為參訓學員加油打氣，感謝族人們願意投入照服員訓練與服務的行列。

▲參與照顧服務員職訓專班學員認真學習。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲參與照顧服務員職訓專班學員認真學習。(圖／高雄市政府勞工局提供)
高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶表示，高雄市勞工局為了提升高雄原鄉地區的長照資源，與茂林區衛生所攜手合作開辦的在地照顧服務員職訓專班，有30位學員將展開130小時的專業訓練，盼學員們在勞工局及茂林區衛生所的協助與輔導下，積極為取得證照而努力，並做往後學弟妹們的表率，希望培養人才、得以創造在地安老的環境，優先在原鄉地區提供照服訓練。

▲參與照顧服務員職訓專班學員認真學習。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲參與照顧服務員職訓專班學員認真學習。(圖／高雄市政府勞工局提供)
茂林區衛生所所長陳明德說，茂林已經邁入超高齡社會社會，佔25.99%，需要投入更多長照、日照、夜間喘息等服務，希望可以透過此一專業培訓，讓原鄉長照服務的經驗不斷學習、傳承。

楊茹憶指出，高雄市政府勞工局為鼓勵原鄉地區年滿16歲以上的待業者，或非自願離職的市民朋友投入長照服務工作，繼去(112)年在那瑪夏區及桃源區開設職訓專班後，今(113)年在茂林區，與茂林區衛生所合作開班，以優先提升原鄉的長照資源，且為鼓勵原住民朋友參訓，凡結訓經成績考核及格、取得結業證明書者，政府將全額補助訓練費用。

勞工局局長周登春說，超高齡化社會即將來臨，為協助失業勞工就業並充實照顧服務人力，該局鼓勵失業勞工投入居家式、社區式及照顧機構等長照單位，從事照顧服務工作，政府提供照服員缺工就業獎勵，凡符合失業期間連續達30日以上，或非自願離職或經公立就業服務機構評估之勞工，經接受照顧服務員職業訓練領有照顧服務員結訓證書，再經由高雄市6個就業服務站諮詢推介就業，連續從事照顧服務工作達30日以上，且符合相關規定者，依就業期間第1個月至第6個月每月核發5千元、第7個月至第12個月每月核發6千元、第13個月至第18個月每月發給7千元獎勵金，每人最長發給18個月，最高可領10萬8千元。

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