地區、區域醫院夜班費加碼！地區醫院抗議有效 暫緩上街頭陳抗
衛福部於1月26日公告夜班護理人員獎勵方案，並依據各層級醫院略有不同，但地區醫院不滿各級醫院相差過大，持續向衛福部反應意見、更揚言上街抗議，但衛福部認為，不能讓各級醫院的夜班費完全相同。今（4）日台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，經行政院副院長鄭文燦主持政策溝通會議，確認縮小護理獎勵夜班費，原訂於3月8日的陳抗活動也暫緩辦理。
記者林志怡／台北報導
朱益宏接受媒體聯訪表示，協會抗議前通過很多管道表達意見，今天與鄭文燦等開會前，也曾拜會過行政院正副院長，以及總統府秘書長林佳龍、國民黨立院黨團、民進黨立院黨團等，都有從中協助協調，最後衛福部體察意見、作出讓步。
不過，朱益宏說，今天的會議中並沒有討論資金怎麼來，但相信政府會在資金的事情上想辦法。
衛福部原本公布的夜班獎勵金，依照各醫院層級有所不同，大夜班醫學中心為1000元／班、區域醫院800元／班、地區醫院600元／班；小夜班醫學中心為600元／班、區域醫院為500元／班、地區醫院為400元／班。
經這次護理獎勵夜班費層級差距縮減，大夜班醫學中心調整為1000元／班、區域醫院950元／班、地區醫院900元／班；小夜班醫學中心600元／班、區域 醫院550元／班、地區醫院500元／班。