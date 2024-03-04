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桃機歲修「今剩4成航班誤點」　桃機：未來施工提前半年公告

▲桃園機場南跑道歲修總計16區域、共1800公尺的跑道及滑行道施工範圍，預計今（4）日晚間24時前完工、恢復雙跑道運作。（圖／交通部提供）
▲桃園機場南跑道歲修總計16區域、共1800公尺的跑道及滑行道施工範圍，預計今（4）日晚間24時前完工、恢復雙跑道運作。（圖／交通部提供）

記者李琦瑋／台北報導

桃園機場南跑道昨天起歲修，698架次飛機，搶1個北跑道，逾300班次、47%航班延遲，民怨大爆發。桃園機場公司今（4）日表示，今天上午就積極調度到離場航班、加大鄰區到場航班流量管制等作為，截至下午15點30分止，誤點率為40.8%，比昨天稍降，且無航班轉降情形；未來至少提前半年於「國際機場時間帶協調會」之中公布工程計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤情形。

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桃園機場南跑道原本預計於3月3日上午10點至5日下午4點，實施長達54小時的歲修，但飛機航班多有延誤，惹怒旅客，交通部長王國材今天下令，提前16小時、於今晚24點前就有完工並開放。

交通部關切南跑道封閉期間航班運作，王國材指派常務次長林國顯到機場督導協助，下午並親自前往施工封閉範圍視察，總計16區域、共1,800公尺的跑道及滑行道工區，經檢討施工項目、順序並積極趕工，規劃今晚24點前完成南跑道整修及開放前準備，預計今天24點前開放，桃園機場即可恢復雙跑道運作。

桃園機場公司總經理范孝倫強調，提前16小時完工，是以主跑道施工為優先完成部分，會在確認施工品及確保安全的前提下開放，不會影響飛航安全，也會列為後續巡檢的重點。

范孝倫表示，本次跑道歲修自去年11月即開始規劃，期間於12月、今年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施；機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM）。

據桃機統計，昨天桃機航班總量是698架航班，其中有53%航班準點起降，其他47%航班受影響，其中11%的班機延誤30至60分鐘、12%航班延誤1至2小時、10%的班次延誤2小時以上。

今天桃機總量為647架次，截至15點30分，有59.2%航班準點起降，準點率提升亦無航班轉降，其他40.8%延誤，其中20.1%延誤30分鐘以內、13.8%延誤30至60分鐘、6.9%延誤1至2小時、沒有延誤超過2小時的情況發生。

范孝倫說，經過此次事件進一步檢討，未來除加強航空公司、航管等飛航服務等相關單位的協調外，亦將機場跑道等重要設施維修訊息，公開週知，提供旅客在安排行程時，與航空公司進一步確認，確保行程順利。

桃機表示，今天上午機場公司邀集航空公司討論精進航班疏運改善作為，包括請航管單位協助針對於外站有宵禁情形者，於放行時酌予依據實際狀況調整順序；機場未來跑道施工，考量現今每日航情運量近700架次，將請工程單位加強研究工法工進，避免長時間施工；並至少提前半年於「國際機場時間帶協調會」之中公布後續計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤情形。

林國顯也要求桃機公司日後制定施工計畫時，評估不同的施工方式，降低對航班營運的影響。其次，航空公司及航管部門要提前規劃單跑道運作能量，設定長短程航班的優先順序，航班紓解效果就會明顯。第三，未來航空公司及機場有航班調整也要通知旅客，降低旅客不便。

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