餐盤上疑有蟑螂腳！涓豆腐發聲明澄清 當下即免費招待1748元餐費
「豆府餐飲」旗下涓豆腐遭網友投訴，在餐點盤子上發現疑似有「蟑螂腳」，店家確認後回覆那是油炸過的蔥段，並且為免除民眾心中疑慮，當日消費也給予免單，但仍讓網友感覺是想推卸責任；對此，豆府餐飲集團發布聲明，表示當日從消費者手中取得疑慮物後，店裡內場和外場主管均從觸感、顏色、形狀等特徵，反覆查證，確認該異物實為油炸過的蔥段。
記者林莞茜／綜合報導
該名網友表示，日前到涓豆腐用餐時，在餐盤上發現疑似有「蟑螂腳」，但向店家反應後，店員就將盤子收走，隔一小段時間回覆是你們看錯，他們確認那是蔥，並且已經將餐點丟掉，讓他感覺店家只是想推卸責任，並將影片錄下上傳網路。
對此，「豆府餐飲」發布聲明表示，針對用餐時發現疑似蟑螂腳一事做出回應，當日從消費者手中取得疑慮物後，店裡內場和外場主管均從觸感、顏色、形狀等特徵，反覆查證，並對照過店內所有食材後，確認該異物實為油炸過的蔥段。為免除消費者心中疑慮，外場主管也於第一時間跟他們說明和解釋，基於服務立場直接免費招待當日餐點1749元。
豆府餐飲表示，透過消費者提供之照片、影片，以用餐當日直徑為30公分的白盤模擬，該疑慮物長達2.5公分，再加上並無毛刺和關節，確認為油炸過的蔥段。
豆府最後也再次強調，豆府公司長年秉持顧客如友的精神，為讓消費者有一個良好用餐環境，集團旗下各分店除落實定期消毒和清潔外，也將持續以嚴格的標準要求出餐品質。