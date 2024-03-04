控張安樂為「中國毒梟」　美作家：白狼輔佐墨西哥集團製毒、洗錢

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美國緝毒局（DEA）過去認為，墨西哥販毒集團對芬太尼出口至美國須負主要責任，這些販毒集團通常使用來自中國的原料來製造芬太尼這項效力為嗎啡之50至100倍的強效類鴉片止痛劑。智庫「政府問責研究所」（Government Accountability Institute）總裁施威澤的作品當中指控，外號「白狼」的張安樂以及其所屬的竹聯幫正為中國效力，輔佐墨西哥黑幫們更高效、隱匿的運送芬太尼進入美國，進而殘害大批藥物成癮的美國民眾性命。
訪問期間，施威澤稱白狼張安樂身為「中國毒梟」正在協助墨西哥販毒集團「索諾拉」（Sonora Cartel）成為「芬太尼之王」的要角，「眾所皆知，這些化學藥品前端來自中國，而我們之所以無法阻止就是因為一家與中國政府走得相當近的中國企業經營著墨西哥曼札尼約港（Manzanillo）的國際碼頭」
他接著表示，根據他取得的國土安全部洩露文件，當地有2千名基本上就是化學家的中國公民居住於此，而竹聯幫負責教他們如何將毒品製成、封裝成膠囊、教他們如何洗錢並提供躲避美國當局查緝的通訊工具等等，「換句話說，這些中國公民在我們的邊境上，在我們的後院做這件事。」
施威澤受訪時提到他的調查結果，墨國毒販利用中國的通信軟體和3C設備進行聯絡，因為他們知道「中國不會和美國執法部門分享這些通訊」，另外過去透過在拉丁美洲銀行洗錢的手法也改為在中國國有銀行洗錢，而且稱美國執法單位已經掌握他們運用持教育簽證的中國學生在這些銀行洗錢的行為。
施威澤更稱，竹聯幫在美國芝加哥、檀香山、休士頓、邁阿密、鳳凰城及加州各大城市皆有據點，同時也利用其複雜網路販售槍枝、毒品及偽造證件，而張安樂本人更是與中國華信能源（CEFC）董事長葉簡明合作，曾提供拜登次子杭特（Hunter Biden）美金500萬元（約新台幣1.6億元）的無息貸款。