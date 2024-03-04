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控張安樂為「中國毒梟」　美作家：白狼輔佐墨西哥集團製毒、洗錢

▲美國保守派作家施威澤（Peter Schweizer）點名「白狼」張安樂協助墨西哥販毒集團發展走私芬太尼事業，導致成千上萬名美國人受害。（圖／翻攝自X平台）
▲美國保守派作家施威澤（Peter Schweizer）點名「白狼」張安樂協助墨西哥販毒集團發展走私芬太尼事業，導致成千上萬名美國人受害。（圖／翻攝自X平台）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國藥物成癮問題嚴重，尤其涉及芬太尼這項類鴉片麻醉止痛藥品，最終用藥過量而喪命者一年多達10萬人，與中國合作打擊毒品販運、阻止非法芬太尼泛濫更是多屆美國政府的優先事項。日前美國智庫總裁、保守派作家施威澤（Peter Schweizer）在新作指控「白狼」張安樂是「中國毒梟」，協助墨西哥犯罪集團在美國擴大非法行動。

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根據美國疾管局（CDC）資料，美國去年因芬太尼成癮導致死亡人數已逾11萬2千人，美國保守派作家施威澤在接受《福斯新聞》訪問時，提到其出版的新作《血錢：權貴為何罔顧中國殘害美國人性命》（暫譯，Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans）內，他提及中國一直在利用芬太尼作為對付美國的武器，他稱許多涉及芬太尼販運者實際上任職高級職位或是中國政府的顧問，而墨西哥販毒集團就是他們的合作夥伴。

美國緝毒局（DEA）過去認為，墨西哥販毒集團對芬太尼出口至美國須負主要責任，這些販毒集團通常使用來自中國的原料來製造芬太尼這項效力為嗎啡之50至100倍的強效類鴉片止痛劑。智庫「政府問責研究所」（Government Accountability Institute）總裁施威澤的作品當中指控，外號「白狼」的張安樂以及其所屬的竹聯幫正為中國效力，輔佐墨西哥黑幫們更高效、隱匿的運送芬太尼進入美國，進而殘害大批藥物成癮的美國民眾性命。

▲美國駐中大使伯恩斯（William Burns）指責中國「沒有停止生產鴉片類藥物芬太尼」，此前墨西哥總統已提出證據顯示中國走私一批重達35公斤的芬太尼等毒品。（圖／美聯社／達志影像）
▲此前墨西哥總統已提出證據顯示中國走私一批重達35公斤的芬太尼等毒品。（圖／美聯社／達志影像）
訪問期間，施威澤稱白狼張安樂身為「中國毒梟」正在協助墨西哥販毒集團「索諾拉」（Sonora Cartel）成為「芬太尼之王」的要角，「眾所皆知，這些化學藥品前端來自中國，而我們之所以無法阻止就是因為一家與中國政府走得相當近的中國企業經營著墨西哥曼札尼約港（Manzanillo）的國際碼頭」

他接著表示，根據他取得的國土安全部洩露文件，當地有2千名基本上就是化學家的中國公民居住於此，而竹聯幫負責教他們如何將毒品製成、封裝成膠囊、教他們如何洗錢並提供躲避美國當局查緝的通訊工具等等，「換句話說，這些中國公民在我們的邊境上，在我們的後院做這件事。」

施威澤受訪時提到他的調查結果，墨國毒販利用中國的通信軟體和3C設備進行聯絡，因為他們知道「中國不會和美國執法部門分享這些通訊」，另外過去透過在拉丁美洲銀行洗錢的手法也改為在中國國有銀行洗錢，而且稱美國執法單位已經掌握他們運用持教育簽證的中國學生在這些銀行洗錢的行為。

施威澤更稱，竹聯幫在美國芝加哥、檀香山、休士頓、邁阿密、鳳凰城及加州各大城市皆有據點，同時也利用其複雜網路販售槍枝、毒品及偽造證件，而張安樂本人更是與中國華信能源（CEFC）董事長葉簡明合作，曾提供拜登次子杭特（Hunter Biden）美金500萬元（約新台幣1.6億元）的無息貸款。

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