進口「蘇丹紅」致癌辣椒粉！流竄7縣市 衛生局罰津棧、佳廣306萬
致癌辣椒粉「蘇丹紅」流竄全台，引發人心惶惶，高雄市衛生局日前會同食藥署進行抽驗，查出高雄津棧、佳廣國際貿易有限公司進口中國大陸的辣椒粉，檢出含有蘇丹紅4至8ppb，今（4）日針對「津棧」、「佳廣」2家業者共開罰306萬元。
記者孫唯容／綜合報導
高雄市衛生局抽驗轄內餐飲業及輸入業，抽檢結果「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」等1家製造業及2家輸入業從中國大陸進口製售辣椒粉共8批，經檢出蘇丹紅成分4-8ppb，依規定是不得檢出，調查後發現8批違規辣椒粉原料都是來自「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，而這2家公司實際營業地址相同，皆是從中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」輸入辣椒粉。
據了解，該批問題辣椒粉共3萬4414公斤，已流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市等7縣市，目前下架回收116.85公斤，衛生局另又在「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」工廠查封違規產品共3萬2739公斤。
衛生局今日針對「津棧國際貿易有限公司」未能依限提供完整及正確下游流向資訊，有礙違法食品追溯，依據食品安全衛生管理法第47條規定處罰鍰6萬元。再加上2家公司於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，依食品安全衛生管理法第47條規定分別裁處270萬及30萬元，並依食品安全衛生管理法第41條規定先予以暫停作業及停止販賣5天。