冰棒8年漲10元！日本老闆率員工90度鞠躬致歉 未來「準備下跪」
國際間物價不斷上漲，讓民眾荷包越來越薄！日本從3月起也將迎來一波漲價潮，有多達700種食品價格調漲，其中就包含國民冰品「ガリガリ君」，將睽違8年再度漲價，從日幣70圓漲至80圓（約新台幣17元），也讓公司過去準備的全體員工道歉圖片，已經改為「90度鞠躬」版本，未來若再漲價，他們也已經準備好向消費者下跪。
記者潘毅／綜合報導
綜合日本媒體報導，受到各種原物料上漲影響，日本當地包含拉麵、零食等商品都在3月份出現新一波漲價潮。由老牌企業赤城乳業株式會社推出的國民冰棒「ガリガリ君」，也宣布要從70日圓（約新台幣15元）調漲成80日圓，是睽違8年的再度漲價。
事實上早在2016年時，赤城乳業株式會社就曾調整過「ガリガリ君」冰棒的價格，當時他們是從60日圓漲到70日圓，社長更率領全體高層、員工們拍攝過鞠躬的道歉影片。
當時赤城乳業株式會社甚至考量到商品售價未來可能還會調漲，更事先拍攝好漲價到80、90日圓甚至是110日圓的廣告照片，隨著價格越高，老闆和高層的「道歉誠意」也越來越強烈。
而本次漲價後，目前已經適用80圓版本，員工們已經做出超過90度的鞠躬，若未來再度漲到90日圓後全體員工直接跪下，110日圓時老闆更是率領員工們跪下鞠躬道歉，也顯現出在萬物皆漲價的年代，公司方對於售價調整也是有苦難言。