電話號碼顯示「這4組」開頭不要接　Whoscall 揭台灣常見詐騙手法

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NCC去年聯合電信業者加大力道攔阻境外詐騙電話，5月起封鎖所有「+886 0至8」開頭的號碼撥入台灣，之後又針對「+886 9」開頭的境外漫遊號碼，在通話前增設「這是國際電話，請小心詐騙」的語音警示。根據Whoscall觀察，此措施確實有效降低「+886」開頭的境外疑似詐騙電話。但「+67」、「+86」、「+447」以及「+852」也是詐騙集團不定期透過海外機房撥打的詐騙電話高風險特徵，接聽需要特別謹慎。
簡訊詐騙逐漸受控
自2022年中起，詐騙集團開始大量使用iPhone手機系統中的iMessage內建訊息功能大量寄發詐騙簡訊，行騙名義從「飆股推薦」的投資詐騙開始，到2023年因台灣民眾這類功能常態使用率低，又不堪詐騙騷擾簡訊，再使功能關閉率攀升。因此，相關iMessage詐騙已逐漸受到控制。
「加賴領取飆股」退燒、「假會員登入」真偽難辨
相較於疫情期間（2020-2022年）詐騙簡訊多數以「股票投資」的名義為主，2023年詐騙集團則改假冒自來水公司、台灣電力公司與遠通電收寄發「帳單催繳通知」詐騙簡訊，以及假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信寄發「點數到期兌換」詐騙簡訊為兩大類型。此外，根據Whoscall分析，不論是透過簡訊、LINE或是數位平台廣告等所傳散的惡意連結，其詐騙圈套主要類型可以分成「假會員登入」、「下載惡意軟體」、「假一頁式購物」以及「加LINE好友」。
推銷電話響不完！單身聯誼不罷休
Whoscall進一步分析推銷電話種類，「銀行」大幅高出其他種類為居首位，投資、保險則為居二、三位。緊接在泛金融產業以後，按推銷電話量依序為補習班、單身聯誼、健身房、茶葉。這類的商家時常舉辦實體消費者體驗活動，由showgirl與教練向民眾發放問卷，又或社群中發放會員註冊換取優惠、試用品，用以搜集聯絡資訊，隨之而來的便是推銷電話與簡訊的最新優惠方案推薦。
「需要周轉嗎？」車貸業者最積極
由於借貸類型電話種類多元，Whoscall簡要歸類為信用貸款、汽車貸款、當鋪以及錢莊共四種類別，按照年度號碼辨識量檢視，「汽車貸款」以超過1388萬次的年度辨識量成為最頻繁來電的業者，而「信用貸款」多以銀行為主，也累積500萬以上的辨識量，「錢莊」、「當鋪」也各皆有63萬、18萬次以上的辨識量。