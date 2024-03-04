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《天龍八部》阿紫57歲長這樣！爆當年「賣命拍攝內幕」：自己犯賤

▲演出《天龍八部》阿紫走紅的劉喬方（前名劉玉翠），57歲近況照曝光，她爆料當年賣命拍攝內幕：「自己犯賤。」（圖／《天龍八部》劇照）
▲演出《天龍八部》阿紫走紅的劉喬方（前名劉玉翠），57歲近況照曝光，她爆料當年賣命拍攝內幕：「自己犯賤。」（圖／《天龍八部》劇照）

記者黃雅琪／綜合報導

港星劉喬方（前名劉玉翠）早年因演出《天龍八部》阿紫、《鹿鼎記》建寧公主走紅，今年57歲的她臉部膠原蛋白依然豐富、保養得宜！劉喬方近日在社群平台曝光多張《天龍八部》的劇照，坦言當年日夜顛倒軋戲、幾乎沒睡覺，但為了生活和夢想只能繼續堅持下去，她形容像是「把命都豁出去」一樣：「就是自己犯賤，誰叫我喜歡做演員。」

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▲57歲港星劉喬方身材依然苗條。（圖／劉喬方微博）
▲▼57歲港星劉喬方身材依然苗條。（圖／劉喬方微博）
▲57歲港星劉喬方身材依然苗條。（圖／劉喬方微博）
 
劉喬方回憶當年拍攝《天龍八部》情況，每天早上5點起床趕上6點通告，在公司梳化完就要前往外景拍攝，有一場武打戲令她非常難忘，在一個「鬼地方」從早拍到晚，還要回棚內繼續拍：「一拍就拍到凌晨3、4點，那幾個月以來幾乎天天都是這樣。」情況好時還能回家睡2、3個小時，趕進度時連睡覺時間都沒有。

▲劉喬方（左一）主演《天龍八部》阿紫一角走紅（圖／劉喬方小紅書）
▲▼劉喬方（上圖左一、下圖左三）主演《天龍八部》阿紫一角走紅。（圖／劉喬方小紅書）
▲劉喬方（左三）主演《天龍八部》阿紫一角走紅（圖／劉喬方小紅書）
 
年輕時辛苦軋戲，劉喬方坦言全是為了生活下去：「大部分人當然是為了生活，包括我自己也是，但有必要這樣把命都豁出去的拚嗎？沒辦法，因為公司的運作就是這樣，熬不住的可以離開，我們選擇繼續留下來過這種『鬼生活』，如果不是因為熱愛，我真的找不到其他的原因和形容詞！」

5歲就想當演員的劉喬方，至今仍感激當初願意給她機會的人：「只要在我的生命中仍然有1位觀眾，我依然會繼續堅持下去的，因為我就是演員！」劉喬方目前事業重心在中國大陸，時而拍戲、錄製陸綜、直播帶貨，沒有家庭的她經常與友人聚會，過著半退休的生活。

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