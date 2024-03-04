台灣燈會達麗打造「玻璃屋」　永續綠能點亮高鐵特區

2024台灣燈會「龍耀台南」，睽違16年重返台南，主燈「龍來台灣」位於高鐵燈區，軌道優勢磁吸全台賞燈人潮，讓全台鎂光燈聚焦台南高鐵特區，見證換然一新的台南門戶，以及世界級都市計畫與綠能科技的願景實現。
記者黃文德／台南報導
上市品牌達麗建設擘畫「品牌玻璃屋」參與燈會盛事，玻璃屋採用太格ESG標章環保建材，以達麗「永續」的企業核心理念，結合ESG概念，同步世界環保議題趨勢，也融入台南高鐵綠能特色；現場更同步舉辦「達麗心世界」活動，邀請全台賞燈的民眾，與達麗寶寶體驗互動場景領取精美禮物，讓大家感受台南與世界的最近距離，更彰顯達麗建設全球化的視野，與在地化的決心。
達麗建設「國家強棒」曾創下強銷指標，如今坐擁全台唯一綠能科技示範場域，更結合沙崙綠能科學城，匯集中研院、工研院、國研所三大國家首席院所；掌握成大醫沙崙院區、醫療創新園區，以及交大台南校區頂尖人才庫，一步步實現世界級綠能生活圈的城市願景。
此外，達麗建設也同步進化，帶回美國推案經驗、國際團隊合作實績，即將登場的「達麗世界仁」以站前19F地標級建築身段，雄踞三井Outlet第一排，高鐵站450米的核心區位，擘畫獨棟會館禮遇菁英家庭，為台南高鐵特區樹立世界規格的生活典範。