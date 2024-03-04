孫可芳臨盆倒數！《老狐狸》劉冠廷「兒子正面照」搶先曝光了
劉冠廷與愛妻孫可芳婚後甜蜜幸福，4月將迎來寶貝兒子「小太陽」，即將成為「新手爸爸」的劉冠廷，其實早就在主演電影《老狐狸》片中，搶先與童星白潤音演出父子、實習當爸爸！該片榮獲第60屆金馬獎4項大獎，即將於多個串流平台上架，影迷們千萬別錯過這部精采強片。
記者黃雅琪／綜合報導
由蕭雅全導演執導電影《老狐狸》，由劉冠廷、白潤音、陳慕義、劉奕兒、門脇麥、黃健瑋等實力派卡司主演，故事背景設定在1989年的台灣，透過小男孩「廖界」在單純老實的父親和聰明狡猾的富商「老狐狸」之間，漸漸悟出截然不同的生存之道，進而思考自己想成為什麼樣的人，本片將於3月29日在CATCHPLAY+、中華電信MOD及Hami Video上架。
除了影迷必看的《老狐狸》，CATCHPLAY+ 3月也將帶來更多強檔新片，影后布麗拉森再度化身漫威女英雄，搭檔韓劇男神朴敘俊共演《驚奇隊長2》將於3月6日上架；爆笑又催淚的超好評蠟筆小新劇場版《新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰～飛吧飛吧手卷壽司》也將於3月7日上架。
而結合台灣民俗傳統與邪魔附體元素的恐怖片《化劫》、黑白兩道兄弟掀起賭國風雲的港式警匪動作片《困獸》、幽默描繪親情並獲獎無數的法國動畫電影《琳達想吃雞！》、講述兩男一女間複雜愛情角力的法國電影《愛情轉移》、吳奇隆與劉詩詩經典陸劇《步步驚心》以及孫儷主演的《羋月傳》也將全集一次上架於CATCHPLAY+。
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