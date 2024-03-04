來了！M3晶片 MacBook Air 登場 13吋M2版再降3千教育價免3萬
▲正如外界預料，M3 晶片的MacBook Air登場了，且這次降價，起跳價格比上一代便宜，售價為3萬5900元 。（圖／官方提供）
記者
周淑萍/綜合報導
2024-03-04 23:44:31
正如外界預期Apple 今（4）天替MacBook Air加入生力軍，推出M3晶片版本的MacBook Air，起跳價為3萬5900 起，15 吋售價4萬2900元起，而上一代的M2版13吋則再降3000元，售價3萬2900 起，教育價更是跌破3萬，售價為2萬9900 元起，相當好入手，即日起美國和28個地區率先販售，台灣可能還要再等第二波，目前尚未開賣。
去年10月蘋果發表的M3晶片，當時只有配置在MacBook Pro高階筆電上，不到半年期間，下放給MacBook Air，蘋果今（4）日端出了M3 晶片的MacBook Air，有13和15吋可以選擇。M3版本最長可達 18 小時電池續航力，可支援兩部外接顯示器，機身具備鋁金屬一體成型，採用突破性陽極處理密封技術以減少指紋，MagSafe 充電，無風扇設計。13吋的M3 MacBook Air起跳價為售價3萬5900 起，教育價 3萬2600 起； 15 吋售價4萬2900 起，教育優惠價 3萬9600元起。均備有午夜色、星光色、銀色及太空灰色可供選擇。 從價格來看，Ｍ3原始售價比上一代的M2版降價2000元，且有新機上市，上一代就跟著降價，目前掌握到的價格為2022年推出的13吋M2 MacBook Air從最原始售價3萬7900元，去年降過2000元，今年從3萬5900元再降3000元，價格已經來到3萬2900元，和原始售價有5000元的價差，教育價為2萬9900 起，不用3萬元就能輕鬆入手，至於M1晶片蘋果官網已經下架。 ▲M3 MacBook Air 效能強大，可同時支援兩部外接顯示器（圖／官方提供） ▲M2 版本的 MacBook Air再降一波，教育價甚至已經不用3萬元了 。（圖／官方提供） M3 飛快效能表現
M3版本的MacBook Air配備 8 核心 CPU、最多可達 10 核心 GPU，支援最高24GB 記憶體；與配備 M 晶片的機型相比，速度提升 60%；與配備 Intel 處理器相比速度提升可達 13 倍。不僅支援硬體加速的網格著色和光線追蹤技術，還提供更準確的光影和反射效果，帶來極為逼真的遊戲體驗。
使用 Photomator 的 Super Resolution 功能透過 AI 增強影像，與配備 M 晶片的13 吋機型相比，速度提升最高可達 40%。處理 Excel 試算表，速度提升最高可達 35%，使用Final Cut Pro 影片剪輯，與配備 M 晶片的 13 吋機型相比，速度提升最高可達 60%；與未升級成 Apple 晶片的機型相比，速度提升最高可達 13 倍。比起配備 Intel Core i7 處理器的 PC 筆電，MacBook Air 帶來最快可達 2 倍的效能、網頁瀏覽更快可達 50％、電池續航更長可達 40％。台灣未在首波開賣名單內，想購買新機還需要再等等。 ▲配備 M3 的 MacBook Air 上，效能、繪圖處理，遊戲模式等，都讓遊戲體驗更加出色。（圖／官方提供）