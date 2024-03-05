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越南女首富張美蘭3788億掏空案今開庭　專家：凸顯越南監管不足

▲越南女首富張美蘭涉嫌侵吞逾120億美元資金，最重可能被判死刑。（圖／翻攝自Thanh Nien）
▲越南女首富張美蘭涉嫌侵吞逾120億美元資金，最重可能被判死刑。（圖／翻攝自Thanh Nien）

國際中心楊雅婷／綜合報導

越南女首富、房地產開發商萬盛發集團主席張美蘭（Truong My Lan）被指控涉嫌侵吞逾120億美元（約3788億台幣）資金，將於今（5）日在越南河內受審。若罪名成立，她最高可能被處以死刑。

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現年67歲的張美蘭涉嫌在2018年2月至2020年10月期間透過幽靈公司、賄賂政府官員，以及非法掌控的西貢商業銀行，挪用資金相當於越南2022年GDP的11%。她被指控設立虛假貸款申請，從銀行提取現金，導致投資者蒙受損失。

調查報告指出，張美蘭的司機在2019年2月至2022年9月間，運送了總值逾44億美元的現金從西貢商業銀行總部到她的住宅和萬盛發集團總部。此外，越南公安部起訴其他85名相關被告，包括前越南中央銀行檢查和監督部門負責人杜氏顏，她被指控收受高達520萬美元的賄賂。

越南政府已凍結萬盛發集團700多個單位，政府掌控了該公司的156個發展項目。據越南政府網站聲明，從張美蘭和其他被告那裡沒收了數百萬美元的現金、豪車、遊艇和財產，並凍結了擁有逾1萬8000億越南盾（約23億台幣）的銀行賬戶。

這是越南歷史上最大的詐騙案之一，也是該國打擊腐敗行動中的重要案件。此案凸顯了越南在積極吸引外資、成為全球供應鏈關鍵環節中所面臨的挑戰。專家普遍認為，越南政府監管機構未能跟上經濟增長的步伐，面臨龐大資金湧入，但缺乏足夠人力應對問題，加上公務員薪水過低，成為未來必須解決的課題。

越南政府大力打貪導致企業債券發行驟減，引發流動性緊縮和貸款人拖欠款項的問題。經濟學者阮施孝指出：「投資者對債券市場已失去信心。」銀行對房地產態度謹慎，對房地產開發商的貸款收緊，官員面對新的建案審批也相當保守，加深對相關產業的衝擊。

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