UBA／政大跨季23連勝！12度破百　虎科、台師、輔大拚四強末班車

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政大12人都得分，4人上雙，大二前鋒吳志鍇三分球6投中3拿22分，本季雙新高，外帶9籃板，莫斯塔發14分9籃板，李允傑三分球7投中3得13分、王凱裕11分，游艾喆7分6籃板7助攻3抄截，大二後衛宋昕澔第二節腳傷退場，只打12分鐘得8分。
教練陳子威說：「雙方外援泰半休息，但虎科最後如晉四強，可能是我們小巨蛋的對手之一，仍不能大意，我們第二組打得不夠積極，吳志鍇則跳出，是比數拉開的關鍵，但他仍有很大的成長空間。」
四強門票三搶一 虎尾最佔優勢
虎科也是12人都上，輸球後累計2勝4敗，衛冠宇新高18分，其餘悉為個位數，末役逢臺師，只要贏球，3勝4敗作收，就算前一場目前也是2勝4敗的輔大擊敗已無緣四強的國體，也是3勝4敗，但比對戰虎科贏輔大，四強末班。
但如虎科輸臺師，2勝5敗無緣四強，臺師雖3勝4敗，卻得看前一役輔大的輸贏，輔大如贏國體，一樣3勝4敗，比對戰因輔大贏臺師，輔大末班四強。
也即臺師要晉四強，得自助加人助，即先靠前一役國體贏輔大，兩隊同為2勝5敗，隨後臺師自己贏虎科，3勝4敗排第四、四強末班。
輔大一樣要自助加人助，即自己先贏國體，3勝4敗，再靠臺師贏虎科，臺師雖也3勝4敗，但因輸輔大，輔大晉四。