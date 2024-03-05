NBA／勇士竟慘輸塞爾提克52分！Curry：這是以前我們對別隊做的事

UBA／政大跨季23連勝！12度破百　虎科、台師、輔大拚四強末班車

▲政大鄒子羲灌籃，衛冕軍本學年度全勝。（圖／大專體總提供）
▲政大鄒子羲灌籃，衛冕軍本學年度全勝。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

為保留戰力拚對台師晉四強關鍵一戰，預賽第三虎尾科大讓4名外援生全員休息，僅登錄後衛雷燁斯，但他也先發打6分鐘即換下，幾乎由本土球員撐滿全場；衛冕軍政大強力援莫巴耶、波波卡兩人，一樣也免戰，雙方行禮如儀，最終衛冕軍政大103：61輕騎過關，本季對戰2連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
持續「宇宙」的政大，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，輕鬆6連勝、連結預賽已21連勝，跨2季則23連勝，也是連2場、開季12度得分破百，含複賽第3場，複賽壓軸戰將正面對決同為6連勝的上季、本季預賽都第排二的健行科大，雙方拚繼續連勝，搶下月23日決賽的第1種子。

政大12人都得分，4人上雙，大二前鋒吳志鍇三分球6投中3拿22分，本季雙新高，外帶9籃板，莫斯塔發14分9籃板，李允傑三分球7投中3得13分、王凱裕11分，游艾喆7分6籃板7助攻3抄截，大二後衛宋昕澔第二節腳傷退場，只打12分鐘得8分。

教練陳子威說：「雙方外援泰半休息，但虎科最後如晉四強，可能是我們小巨蛋的對手之一，仍不能大意，我們第二組打得不夠積極，吳志鍇則跳出，是比數拉開的關鍵，但他仍有很大的成長空間。」

四強門票三搶一　虎尾最佔優勢

虎科也是12人都上，輸球後累計2勝4敗，衛冠宇新高18分，其餘悉為個位數，末役逢臺師，只要贏球，3勝4敗作收，就算前一場目前也是2勝4敗的輔大擊敗已無緣四強的國體，也是3勝4敗，但比對戰虎科贏輔大，四強末班。

但如虎科輸臺師，2勝5敗無緣四強，臺師雖3勝4敗，卻得看前一役輔大的輸贏，輔大如贏國體，一樣3勝4敗，比對戰因輔大贏臺師，輔大末班四強。

也即臺師要晉四強，得自助加人助，即先靠前一役國體贏輔大，兩隊同為2勝5敗，隨後臺師自己贏虎科，3勝4敗排第四、四強末班。

輔大一樣要自助加人助，即自己先贏國體，3勝4敗，再靠臺師贏虎科，臺師雖也3勝4敗，但因輸輔大，輔大晉四。

UBA／林韋愷1.7秒左手拋投準絕殺！台師65：64二度延長險勝國體大

UBA／本學年度最經典防守大戰！健行3節三分球30中3仍勝輔大晉級

UBA／宇宙政大無敵！狂勝世新52分　打出主帥要求「冠軍隊樣子」

UBA／板凳奇兵建功、潘偉傑終場1.7秒再見罰球　健行68：66勝虎科

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞