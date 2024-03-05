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高球／老虎伍茲改變了高爾夫運動！榮獲2024年度「波比瓊斯獎」

▲伍茲榮獲美國高協2024年度「波比瓊斯獎」殊榮。（圖／USGA提供）
▲伍茲榮獲美國高協2024年度「波比瓊斯獎」殊榮。（圖／USGA提供）

記者廖聿偉/綜合報導

美國高爾夫協會宣佈高爾夫傳奇球員老虎伍茲將成為今年美國高協最高榮譽——波比瓊斯獎的獲得者，以表彰他其體育精神以及對高爾夫運動的傳承。

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伍茲擁有15個大滿貫冠軍，曾9次贏得美國高協主辦的錦標賽。他重新定義了現代高爾夫運動，賽場內外都在挑戰自我、不斷突破，展現著堅韌不拔、百折不撓以及強大的精神意志。

美國高協USGA首席執行官Mike Whan 表示，「老虎伍茲在高爾夫賽場取得的成就，很少有人能與相提並論；就他對這項運動以及未來幾代人所產生的影響而言，他更是獨一無二的。」

進入高爾夫運動以來，伍茲從現象級青少年球員成長為年輕一代領袖，從成功者到大使，從球員到導師，從高爾夫創新者到企業家，多層面講述了一個豐富而深刻的故事！這個故事不單單由獎杯定義，他克服了幾乎不可能的障礙，不斷在超越自我、變得更加強大。面對各種複雜的情況，伍茲總是能夠隨機應變，而且堅持繼續活躍在賽場，保持著對運動的熱情和敬畏。

伍茲對公平競賽的奉獻精神以及對卓越的長期追求和承諾，與該獎項的命名者小羅伯特·波比·瓊斯（Robert Bob Tyre Jones Jr.）如出一轍。小羅伯特·波比·瓊斯是20世紀高爾夫球界最偉大的人物之一、大滿貫得主以及最受尊敬的球員之一。

「波比·瓊斯是這項運動的精神支柱。我非常榮幸能夠獲得以他命名的獎項，與此前的獲獎者們一起傳承他的高爾夫精神！」伍茲說， 「美國高協頒發的這個獎項，對我職業生涯意義重大。」

伍茲加冕波比瓊斯獎，可以說是實至名歸。他一直從事慈善事業，在賽場內外都對高爾夫運動產生了積極影響。1996年，伍茲與父親厄爾共同創立了泰格·伍茲TGR基金會，希望幫助美國青少年更大限度地發揮潛能。

伍茲是一位卓越的天才，也是歷史上最有成就的球員之一。數十年來，他在高爾夫球界佔據主導地位，激勵了一代高爾夫球手投身這項運動。在其高爾夫生涯里，伍茲九次獲得美國高協旗下錦標賽冠軍，僅次於波比瓊斯。業餘時期，伍茲曾連續三年贏得美國青少年業餘錦標賽冠軍（1991-1993 年），連續三年贏得三屆美國業餘錦標賽冠軍（1994-1996 年）。2000年，在美國高協主辦的大滿貫美國公開賽，伍茲在圓石灘以15 桿優勢奪冠；2008年美國公開賽在多利松舉辦，伍茲在腿部有傷的情況下加洞賽奪冠，再次成就經典。

「伍茲改變了這項運動。在其職業生涯里，賽場內外他都有著傲人的成績，他具備了該獎項所需要的一切特質，」美國高爾夫球協會主席Fred Perpall表示， 「伍茲對這項運動的影響是無法估量的。毫無疑問，如果沒有老虎，高爾夫將會不一樣。」

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