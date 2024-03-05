高球／老虎伍茲改變了高爾夫運動！榮獲2024年度「波比瓊斯獎」

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國高協USGA首席執行官Mike Whan 表示，「老虎伍茲在高爾夫賽場取得的成就，很少有人能與相提並論；就他對這項運動以及未來幾代人所產生的影響而言，他更是獨一無二的。」
進入高爾夫運動以來，伍茲從現象級青少年球員成長為年輕一代領袖，從成功者到大使，從球員到導師，從高爾夫創新者到企業家，多層面講述了一個豐富而深刻的故事！這個故事不單單由獎杯定義，他克服了幾乎不可能的障礙，不斷在超越自我、變得更加強大。面對各種複雜的情況，伍茲總是能夠隨機應變，而且堅持繼續活躍在賽場，保持著對運動的熱情和敬畏。
伍茲對公平競賽的奉獻精神以及對卓越的長期追求和承諾，與該獎項的命名者小羅伯特·波比·瓊斯（Robert Bob Tyre Jones Jr.）如出一轍。小羅伯特·波比·瓊斯是20世紀高爾夫球界最偉大的人物之一、大滿貫得主以及最受尊敬的球員之一。
「波比·瓊斯是這項運動的精神支柱。我非常榮幸能夠獲得以他命名的獎項，與此前的獲獎者們一起傳承他的高爾夫精神！」伍茲說， 「美國高協頒發的這個獎項，對我職業生涯意義重大。」
伍茲加冕波比瓊斯獎，可以說是實至名歸。他一直從事慈善事業，在賽場內外都對高爾夫運動產生了積極影響。1996年，伍茲與父親厄爾共同創立了泰格·伍茲TGR基金會，希望幫助美國青少年更大限度地發揮潛能。
伍茲是一位卓越的天才，也是歷史上最有成就的球員之一。數十年來，他在高爾夫球界佔據主導地位，激勵了一代高爾夫球手投身這項運動。在其高爾夫生涯里，伍茲九次獲得美國高協旗下錦標賽冠軍，僅次於波比瓊斯。業餘時期，伍茲曾連續三年贏得美國青少年業餘錦標賽冠軍（1991-1993 年），連續三年贏得三屆美國業餘錦標賽冠軍（1994-1996 年）。2000年，在美國高協主辦的大滿貫美國公開賽，伍茲在圓石灘以15 桿優勢奪冠；2008年美國公開賽在多利松舉辦，伍茲在腿部有傷的情況下加洞賽奪冠，再次成就經典。
「伍茲改變了這項運動。在其職業生涯里，賽場內外他都有著傲人的成績，他具備了該獎項所需要的一切特質，」美國高爾夫球協會主席Fred Perpall表示， 「伍茲對這項運動的影響是無法估量的。毫無疑問，如果沒有老虎，高爾夫將會不一樣。」