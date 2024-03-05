一堆人沒搭過高鐵商務艙！眾困惑「真的高級嗎」　真實差異超尷尬

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「乘車品質確實比較好喔！」、「出差刷公司的卡就搭商務車廂啊！還有買不到一般車位的人也會塞到那裡去」、「有帶小孩的人也會去買商務車廂，怕去吵到別人」、「信用卡優惠免費升級的很多，爽一整路的」；而也有搭過的乘客表示「座位比較大，有免費點心，其他還蠻無感的」、「高鐵不用搭到商務車廂真的....飛機的商務艙比較有價值」。
高鐵商務車廂乘坐品質提高！台北、台南價差900元CP值見仁見智
《NOWnews》記者平時返鄉也都搭乘高鐵往來，一般來說都是搭乘「一般車廂」居多，唯獨今年選舉返鄉投票時，返程車票忘記第一時間搶票，因為不想自由座人擠人，選擇從台南返回南港的高鐵「商務車廂」體驗，因為第一次購買，台南到南港「一般車廂」票價1390元，結果高鐵「商務車廂」要價2290元，結帳時著實嚇了一跳，兩種車廂價差900元。
高鐵「商務車廂」的座位比「一般車廂」寬敞很多，坐起來非常舒適，也因為車廂座位比較少，出入人少自然安靜許多，車上每個座位都有提供3C充電孔，也確實有免費小點心可以享用，不過南北來往僅大約100分鐘，多花900元的情況下，個人搭乘高鐵不會首選「商務車廂」。
高鐵商務艙差異沒有拉出差距！「3種人」適合購買
事實上，一般車廂的配置都是五人座位一排，總車廂人數是83位；而商務車廂配置是四人座位一排，總車廂人數是66位，坐起來一定寬敞非常多，就跟客運的三排座椅、兩排座椅有同樣的感覺，但除此之外，包括小點心、3C充電設備孔洞其實優勢都不是很大，現代人出門「行動電源」不離身，上車地點經常是車站，都有商圈可以購買吃的食物，整體來說跟一般車廂的優勢差距沒有拉開。
但是還是有幾種人非常適合搭乘，包括「有帶小孩怕影響到其他乘客的父母」、「使用信用卡購票有符合免費升級的乘客」以及「公司出差不在乎多少錢、報公帳的乘客」就很適合高鐵商務艙，畢竟後兩者不是花自己的錢，座位車廂升級，人人都會說好。只能說，沒搭過商務車廂的人下回可以親自體驗看看，至於這個價差符不符合心中期待，就都是看乘客個人囉！