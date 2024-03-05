藏壽司「扭蛋必中」方法瘋傳！實測結果曝光　日本官方無奈說話了

一堆人沒搭過高鐵商務艙！眾困惑「真的高級嗎」　真實差異超尷尬

▲高鐵在台灣南北往來交通工具中相當重要，許多人不論是出遊、辦公或者返鄉都會選擇速度最快的高鐵搭乘。（圖／台灣高鐵臉書）
▲高鐵在台灣南北往來交通工具中相當重要，許多人不論是出遊、辦公或者返鄉都會選擇速度最快的高鐵搭乘。（圖／台灣高鐵臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

「時間就是金錢」可以說是台灣高鐵的最佳標語！現代人把握每分每秒，因此在南北往來的交通工具，不論是出遊、辦公或者返鄉都會選擇速度最快的高鐵搭乘，然而高鐵雖然快，但仍有分成「一般車廂」以及「商務車廂」的差別，由於多數人都會選擇較為便宜的「一般車廂」，可能很多人連「商務車廂」內部都沒看過，因此也有網友討論「想問會買高鐵商務艙的都是哪些人？真的有比較高級嗎？」貼文引起廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出我一個月大概會搭2至3次高鐵，幾年來都沒有搭過半次商務艙，反正搭車的路程大概也是一個多小時而已，很快就到了，幹嘛要多花錢？想問那些多花錢高鐵商務艙的人，是有額外受到什麼尖端科技服務嗎？還是車廂內有法國礦泉水？可以分享一下嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「乘車品質確實比較好喔！」、「出差刷公司的卡就搭商務車廂啊！還有買不到一般車位的人也會塞到那裡去」、「有帶小孩的人也會去買商務車廂，怕去吵到別人」、「信用卡優惠免費升級的很多，爽一整路的」；而也有搭過的乘客表示「座位比較大，有免費點心，其他還蠻無感的」、「高鐵不用搭到商務車廂真的....飛機的商務艙比較有價值」。

▲高鐵全新「卡娜赫拉彩繪列車」以繽紛花卉為主題，包括櫻花、向日葵、繡球花及海芋四種花卉，每三節車廂採用同一個主題。（圖／記者陳明中攝，2023.08.18）
▲時間就是金錢就是台灣高鐵最佳寫照，不少人南北往來節省時間，都會選擇搭乘高鐵。（圖／記者陳明中攝）
高鐵商務車廂乘坐品質提高！台北、台南價差900元CP值見仁見智

《NOWnews》記者平時返鄉也都搭乘高鐵往來，一般來說都是搭乘「一般車廂」居多，唯獨今年選舉返鄉投票時，返程車票忘記第一時間搶票，因為不想自由座人擠人，選擇從台南返回南港的高鐵「商務車廂」體驗，因為第一次購買，台南到南港「一般車廂」票價1390元，結果高鐵「商務車廂」要價2290元，結帳時著實嚇了一跳，兩種車廂價差900元。

高鐵「商務車廂」的座位比「一般車廂」寬敞很多，坐起來非常舒適，也因為車廂座位比較少，出入人少自然安靜許多，車上每個座位都有提供3C充電孔，也確實有免費小點心可以享用，不過南北來往僅大約100分鐘，多花900元的情況下，個人搭乘高鐵不會首選「商務車廂」。

▲高鐵加開自由座時段為12月29日（五）南下15時~20時，以及1月1日（一）南下13~19時與北上12~21時。（圖／記者徐銘穗攝）
▲記者曾經體驗高鐵「商務車廂」台南、南港單程，票價2290元，與一般車廂1390元相差900元。（圖／記者徐銘穗攝）
高鐵商務艙差異沒有拉出差距！「3種人」適合購買

事實上，一般車廂的配置都是五人座位一排，總車廂人數是83位；而商務車廂配置是四人座位一排，總車廂人數是66位，坐起來一定寬敞非常多，就跟客運的三排座椅、兩排座椅有同樣的感覺，但除此之外，包括小點心、3C充電設備孔洞其實優勢都不是很大，現代人出門「行動電源」不離身，上車地點經常是車站，都有商圈可以購買吃的食物，整體來說跟一般車廂的優勢差距沒有拉開。

但是還是有幾種人非常適合搭乘，包括「有帶小孩怕影響到其他乘客的父母」、「使用信用卡購票有符合免費升級的乘客」以及「公司出差不在乎多少錢、報公帳的乘客」就很適合高鐵商務艙，畢竟後兩者不是花自己的錢，座位車廂升級，人人都會說好。只能說，沒搭過商務車廂的人下回可以親自體驗看看，至於這個價差符不符合心中期待，就都是看乘客個人囉！

▲高鐵商務車廂「座位比較大」的優點相對較為凸顯，有充電孔以及免費小點部分較不吸引乘客。（圖/NOWnews資料照）
▲高鐵商務車廂「座位比較大」的優點相對較為凸顯，有充電孔以及免費小點部分較不吸引乘客。（圖/NOWnews資料照）

搭高鐵「自由座沒位置超煩」！她1招神解坐到位　乘客愣：太聰明

搭完高鐵他嚇到「下次絕對不坐」！真實理由曝光　乘客搭過全認同

全聯員工終於招了！「結帳超慢」最大兇手曝　真實薪水公開超意外

雲林最強景點不是劍湖山了！「冠軍擠進834萬人」　遊客改玩這裡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞