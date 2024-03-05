疑不滿遭碎念！台南男吸強力膠後砍殺友人 法院凌晨裁定羈押
台南一名陳姓男子（58歲），日前涉嫌吸食強力膠後與賈姓友人（69歲）發生口角，不料陳男竟在盛怒之下持菜刀狠砍對方後逃逸，導致賈翁重傷身亡，直至20多天後才被人發現陳屍在住處，台南地檢署複訊後向法院聲請羈押，今（5）日凌晨法院以涉犯重罪、有逃亡及滅證之虞裁准羈押，但不禁見。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳男在農曆年前出獄後，便寄住在賈翁位於二空社區的透天厝內，但2月1日陳男疑因不滿對方碎念，在吸食強力膠後持刀殘忍殺害賈翁，並逃離現場；由於友人多日未見到賈翁，因此於同月20日撥打110報案，這才得知賈翁已氣絕身亡，案經調查，警方也迅速於昨（3）日掌握陳男行蹤將他拘提。
法院審理後，認為陳男所涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且考量其曾有躲藏、滅證等情形，因此有相當理由認為陳南面對刑責時，有逃亡及滅證高度可能，故裁定羈押但不禁止接見通信。
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