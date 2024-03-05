38婦女節優惠偷跑！7-11卡布奇諾買1送1　全家美式買1送1、可寄杯

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📍APP｜即起至3月19日
活動期間內至APP開啟共享功能，就能在3月27日起至4月2日獲得以下專屬優惠
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價60元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡7-ELEVEN
📍Line禮物｜即起至3月20日
7-11今起至2024年3月20日前，LINE 禮物購買咖啡兌換券，即可享有指定商品買1送1優惠，可選擇「買給自己」或是「送好友」，兌換券於2024年4月15日前至門市兌換咖啡，「購買者」即可獲得同品項兌換券一張，單一帳號不限購買次數。
◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】CITY CAFE 卡布奇諾熱咖啡（大），5折（原價55元、特價27元）購買連結
◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】巧克力可可歐蕾（熱），5折（原價55元、特價27元）購買連結
◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】青梅冰茶，5折（原價55元、特價27元）購買連結
📍門市｜3月6日至4月2日
◾中杯精品美式／拿鐵任2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP｜即起至3月6日
◾To b.經典冰巧克力可可2杯130元，6.6折（原價99元、特價65元）
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，7.8折（原價99元、特價70元）
◾熱脆酷摩卡／熱可可歐蕾10杯380元，7折（原價55元、特價38元）
◾蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯380元，6.7折（原價80元、特價53元）
◾香鑽水果茶8杯380元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶9杯380元，7.2折（原價60元、特價43元）
📍APP｜3月6日至3月10日
◾莓好光櫻心凍拿鐵2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾莓好光櫻心凍紅茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾金好運旺龍來鳳梨拿鐵2杯99元，6.3折（原價78元、特價50元）
📍APP｜3月7日至3月11日
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵10杯470元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）