年終3月才發「45歲夫妻要退休了」！職業眾人跌破眼鏡：有夠低調

我是廣告 請繼續往下閱讀
該男網友表示「人的一生，有一間房可以棲身，有一個小孩讓剩餘人生多點可能性，有一台馬馬虎虎的車可以代步，有相知的伴侶以及一隻可愛小狗做伴，已經想不出還有什麼是非透過工作追求不可的了，等這個月年終錢入帳之後，隔天就會跟老婆一起把辭呈丟出去了，真的很爽」。
外商銀行年收入衝400萬！金融夫妻45歲不到喊退休超神
男網友故事公開之後，引起「Dcard」網友熱烈討論，有人認為只不過是在造神、編故事，男網友公開夫妻倆一億收入計算方法，兩人一開始年薪從外銀碩士畢業起薪是45K至50K之間，保障14個月薪資+額外獎金大約2個月，因此夫妻加總年收入大概150萬。
後來經過職場歷練18年、19年之後，年資拉抬加上升遷，現在一個180K保底月薪、一個250K保底月薪，最近的3至4年夫妻年收入在700萬至750萬之間，這麼多年總收入一億情況下，繳稅、養車、買房以及其他的食衣住行育樂支出大約5400萬，現在還剩下4600萬，跟一間已還完貸款的房子。而驚人的是，夫妻兩人都還不到45歲，與「65歲才要退休」的既定印象相差整整20年。
剩餘金錢投資運用錢滾錢！網友意外「銀行業」低調狂賺錢
該男網友也透露自己目前手上現金加上投資部位大約5500萬，透過一些投資債券、高配息ETF為輔，目前每年收息大約200萬上下，利用錢滾錢的模式生利，許多人對於外銀薪資有感到質疑，男網友也提到「世界這麼大，什麼事情都有可能發生不是嗎？自己沒遇過就認為一定不可能的想法，實在不可取，也許你現在不覺得，等過個10年之後你再回頭來看這裡，相信你會有不同感觸」。
而貼文曝光後，不少人都獻上祝福表示「人生/工作/家庭都得到平衡，恭喜！」、「沒想到外商銀行的發展這麼猛！恭喜大大」、「銀行業都是很低調的賺錢耶！恭喜你」、「內行裡的都知道這絕對沒在唬爛，我3X歲在外銀年收就400K了，只是處在不同的同溫層所以難以想像而已」、「人外有人，天外有天！在此恭喜大大，很勵志的故事」。