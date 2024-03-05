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年終3月才發「45歲夫妻要退休了」！職業眾人跌破眼鏡：有夠低調

▲人家總說在職場至少奮鬥到65歲才能退休，以便老年生活沒有後顧之憂，但能提早退休的日子你有想過嗎？（示意圖／翻攝自unsplash）
▲人家總說在職場至少奮鬥到65歲才能退休，以便老年生活沒有後顧之憂，但能提早退休的日子你有想過嗎？（示意圖／翻攝自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

每個人在讀完大學或是碩士之後，從22歲至24歲開始踏入職場，人家總說在職場至少奮鬥到65歲才能退休，以便老年生活沒有後顧之憂。然而，近日就有網友分享自己跟老婆的職場生涯即將畫上句點，兩人現年逼近45歲，在3月份的年終通知單下來之後，即將雙雙退休，未來將靠穩定投資過完下半輩子，讓大批網友朝聖祝賀恭喜，而該網友也將自己職業公開是「外商銀行」，讓大批人驚呆：「原來外銀薪資這麼猛，有夠低調的」。

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一名男網友在「Dcard」分享自己的退休規劃，透露在3月終於拿到年終通知單，於是立刻打給老婆報喜，因為兩人曾經約定好，一旦兩個人這輩子所得合計達到1億，就會一起辭職不做了，表示自己入行18年7個月才有這番成績，老婆則是19年8個月，比自己年資稍微多一些。「雖然今年拿到的年終不是令人滿意，但是達標的興奮足以蓋過預期年終數字沒達到的不快」。

該男網友表示「人的一生，有一間房可以棲身，有一個小孩讓剩餘人生多點可能性，有一台馬馬虎虎的車可以代步，有相知的伴侶以及一隻可愛小狗做伴，已經想不出還有什麼是非透過工作追求不可的了，等這個月年終錢入帳之後，隔天就會跟老婆一起把辭呈丟出去了，真的很爽」。

▲基富通指出，平台上的女性投資人，不管是對人生財務規劃還是退休準備都展現主動積極的態度，定期定額人數比男性多4成。（圖／取自pixabay免費圖庫）
▲一名男網友分享自己公司三月才發年終，已經達到與老婆協定「總收入達到一億」退休的計畫。（示意圖／Pixabay）
外商銀行年收入衝400萬！金融夫妻45歲不到喊退休超神

男網友故事公開之後，引起「Dcard」網友熱烈討論，有人認為只不過是在造神、編故事，男網友公開夫妻倆一億收入計算方法，兩人一開始年薪從外銀碩士畢業起薪是45K至50K之間，保障14個月薪資+額外獎金大約2個月，因此夫妻加總年收入大概150萬。

後來經過職場歷練18年、19年之後，年資拉抬加上升遷，現在一個180K保底月薪、一個250K保底月薪，最近的3至4年夫妻年收入在700萬至750萬之間，這麼多年總收入一億情況下，繳稅、養車、買房以及其他的食衣住行育樂支出大約5400萬，現在還剩下4600萬，跟一間已還完貸款的房子。而驚人的是，夫妻兩人都還不到45歲，與「65歲才要退休」的既定印象相差整整20年。

▲換新鈔，新台幣兌美元。（圖／記者顏真真攝）
▲一名網友分享自己的退休計畫，表示自己跟老婆收入到達一億，入行不到20年就達標，其職業是外商銀行，引起社群熱烈討論。（示意圖／記者顏真真攝）
剩餘金錢投資運用錢滾錢！網友意外「銀行業」低調狂賺錢

該男網友也透露自己目前手上現金加上投資部位大約5500萬，透過一些投資債券、高配息ETF為輔，目前每年收息大約200萬上下，利用錢滾錢的模式生利，許多人對於外銀薪資有感到質疑，男網友也提到「世界這麼大，什麼事情都有可能發生不是嗎？自己沒遇過就認為一定不可能的想法，實在不可取，也許你現在不覺得，等過個10年之後你再回頭來看這裡，相信你會有不同感觸」。

而貼文曝光後，不少人都獻上祝福表示「人生/工作/家庭都得到平衡，恭喜！」、「沒想到外商銀行的發展這麼猛！恭喜大大」、「銀行業都是很低調的賺錢耶！恭喜你」、「內行裡的都知道這絕對沒在唬爛，我3X歲在外銀年收就400K了，只是處在不同的同溫層所以難以想像而已」、「人外有人，天外有天！在此恭喜大大，很勵志的故事」。

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