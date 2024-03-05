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超商發錢了！7-11、全家結帳「記得多一步驟」　35元購物金爽入袋

▲7-11本月取貨優惠悄開跑，即起至3月9日前，到門市領取網購包裹要記得，結帳前先向店員報OPENPOINT會員，單筆最高能獲得35元購物金。（圖／記者葉政勳攝）
▲7-11本月取貨優惠悄開跑，即起至3月9日前，到門市領取網購包裹要記得，結帳前先向店員報OPENPOINT會員，單筆最高能獲得35元購物金。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11本月取貨優惠悄開跑，即起至3月9日前，到門市領取網購包裹要記得，結帳前先向店員報OPENPOINT會員，就能每一個包裹領取7元購物金，單筆上限35元；全家即起至3月8日前，門市取貨獲得限量三選一優惠券，可選擇「15元喝熱經典拿鐵」、「25元喝熱單品拿鐵」，以及「原味熱狗15元」任一項優惠。

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🟡7-11取貨送7元購物金

7-11即起至2月9日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得7元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，領取5件包裹可獲得35元購物金，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。

不過要特別注意的是，到結帳台時需要在取包裹前，向店員報OPENPOINT會員，7元抵用券會直接存入APP，過去的小白單紙本券上已經不會出現序號，也就是說結帳前若忘記報會員，就無法領取最高35元購物金。

▲7-11取貨提早報會員，才能獲得最高35元購物金。（圖／7-11提供）
▲7-11取貨提早報會員，才能獲得最高35元購物金，若忘記報會員，就無法領取最高35元購物金。。（圖／7-11提供）
🟡全家取貨送優惠券

全家則是3月4日起至3月8日前，以及3月19日起至3月23日，到門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇熱單品拿鐵25元，或者小杯熱經典拿鐵15元，或者15元吃經典原味熱狗優惠三選一，每一波優惠限量150萬組，共計300萬組優惠券。

同樣每人單筆交易限贈5張，也就是說超過6件包裹建議分開領取，且由於小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存／選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失

▲全家取件優惠。（圖／全家提供）
 ▲全家取貨可選擇熱單品拿鐵25元，或者小杯熱經典拿鐵15元，或者15元吃經典原味熱狗優惠三選一。（圖／全家提供）

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