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視察桃捷棕線！鄭文燦下一步引臆測　要張善政市府「球接準一點」

▲鄭文燦視察桃園捷運棕線，是否回鍋參選桃園市長引發臆測。（圖/資料照片）
▲鄭文燦視察桃園捷運棕線，是否回鍋參選桃園市長引發臆測。（圖/資料照片）

政治中心/綜合報導

行政院核定了「桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告」。副院長鄭文燦表示，他在擔任桃園市長期間推動了3心6線計畫，強調希望張善政市府能夠有效地執行相關工作，以確保計畫的順利推進。鄭文燦未來是否投入角逐2026年縣市長，或是入閣另有發展，引發外界臆測

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昨（4）日原定由行政院長陳建仁出席的視察活動臨時取消，改由鄭文燦率領交通部長王國材前往。

鄭文燦在接受媒體聯訪時表示，桃園捷運的「3心6線」計畫已經開始進行，其中包括鐵路地下化、綠線以及機場延伸至中壢的工程。另外3條線，綠線延伸至中壢的部分已於去年12月獲得核定，龜山棕線也在今年3月1日獲得核定，而三鶯線延伸至八德的部分即將獲得核定。

鄭文燦希望桃園市政府能夠持續推動後續的發包工作，以確保工程按時、按質完成。一旦完成後，桃園將與台北連接起來，形成一個擁有1條高鐵、1條台鐵以及3條捷運線的交通網絡，使北桃成為1小時生活圈。

鄭文燦指出，龜山棕線是「3心6線」計畫中非常重要的一段，起點設在桃園火車站，沿途經過綠線、棕線和鐵路地下化的交會點，終點站位於新莊迴龍。這條線路也將與捷運萬大樹林線和新莊線交匯，從桃園到新莊只需18分鐘，將大幅縮短通勤時間。

鄭文燦透露，棕線總長11公里，設有7個車站，總經費約為新台幣456億元，其中中央政府編列了238億元，地方負擔了218億元。地方負擔大幅降低，其中約92億元透過預算編列，其餘126.52億元將由土地開發等自償性經費支應。

鄭文燦表示，這將有助於市府財政的支應，在核定後推動棕線早日動工。鄭文燦表示，棕線不能成為「盲腸線」，因此第1站設在桃園區復興路，不轉進桃園火車站，將來可延伸至桃園市政府、中路、內壢和中壢，並與橘線整合，讓桃園捷運形成完整的路網。

他強調，這個建設不分藍綠，相信口水都會結束，建設會留下。鄭文燦呼籲大家一起支持工程單位的努力。至於記者詢問2026年是否再度參選桃園市長，鄭文燦表示，他對桃園有感情也有了解，將積極協助桃園，希望市府不要錯失任何機會。目前最重要的工作是協助陳建仁在520前完成行政院的工作。

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