謝金燕參戰《浪姐5》 大陸人看沒修圖影片掉下巴：這19歲吧？
謝金燕（姐姐）2013年離開老東家自掌演藝經紀，一改低調行事作風和保守造型，除了展現多變樣貌、製造不少話題，也拉近和粉絲距離。日前謝金燕風塵僕僕趕抵長沙錄影，幾乎確定接下陸綜《乘風2024》（原名《乘風破浪的姐姐》第五季），不過被大陸人認為知名度不高，可能早早被淘汰，直到她私下沒修圖的狀態曝光後，網友驚為天人，「這49歲了？是19歲吧？」
記者楊穎軒／綜合報導
大陸民眾對謝金燕印象停留在18年前連續劇《意難忘》或是〈姐姐〉的原唱人，認為她歌紅人不紅、在中國大陸曝光度低，歸類為錄幾集就會被淘汰的選手，然而，近日謝金燕一支7秒疑似準備錄影的影片在微博造成熱議，她紮高馬尾，穿一件黑色雙排扣大衣，搭配踝上靴，面露笑容，雙手合十致意，整個人容光煥發。
許多大陸網友看過短片後，不敢相信謝金燕已經年近半百，「雖然不認識，但狀態保持得真好」、「這樣的身材平時一定很自律」、「年齡和狀態成反比」、「看得我眼睛移不開」、「不是跟蔡秋鳳同一年代嗎？怎麼那麼年輕」、「她才是真正的不老啊」、「完全是韓國女團的狀態」、「哇！這位少女是誰？」大膽押注謝金燕極有可能是本屆大黑馬。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道