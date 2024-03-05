天氣預報／今狂飆35度！明迎冷氣團「北台灣剩10度」 雨彈掃全台
今（5）日各地天氣暖熱，全台白天高溫都可以來到攝氏30度以上，南部地區甚至有機會達攝氏35度，但明（6）日馬上又要變天，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降且全台有雨，中央氣象署也表示，週四（3/7）北台灣整天不超過攝氏15度，且將出現攝氏10度以下低溫。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今天天氣晴朗穩定，白天「暖熱如夏」、早晚稍涼，各地區氣溫分佈上，北部攝氏15至32度、中部攝氏17至33度、南部攝氏19至35度、東部攝氏16至33度，整體溫差大，早出晚歸穿搭要留意保暖。
吳德榮表示，明早至週四，鋒面通過及大陸冷氣團南下，冷空氣比上一波弱，但天氣劇烈變化，中部以北氣溫大幅下降並有明顯降雨，南部氣溫略降、局部地區也有零星降雨的機率。週五、週六（3/8至3/9）冷氣團慢慢減弱，各地天氣好轉，但早晚因「輻射冷卻」加成，週五、週六的清晨，北台灣部分平地的最低氣溫，仍有降至攝氏10度的機率。
氣象署指出，週四是本波冷氣團最強烈的時段，當天北台灣低溫只有攝氏10至11度，局部地區僅有攝氏9度、中部攝氏15至16度、南部攝氏18至20度。「白天高溫」受降雨影響回升不多，北部攝氏12至13度、中部攝氏17至19度、南部攝氏20至22度。
吳德榮提醒，下週日（3/10）還有另一鋒面接近，中部以北雲量增多、有局部短暫雨的機率，下週一（3/11）鋒面通過，中部以北轉有局部雨，目前時序進入「初春」，天氣多變，民眾務必持續關注天氣動態。